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Купить коттедж в медье Зала, Венгрия

Lenti jaras
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1 объект найдено
Коттедж 8 ванныхв Сентдьёрдьвёльдь, Венгрия
Коттедж 8 ванных
Сентдьёрдьвёльдь, Венгрия
8 ванных комнат 800 м² Количество этажей 2
€ 688,798
Продается в Охране, в очаровательной природной среде, настоящий куриозум, парк отдыха, в кот…

Параметры недвижимости в медье Зала, Венгрия

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