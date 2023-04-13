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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Зала
Квартиры
Купить квартиру в медье Зала, Венгрия
Надьканижаский яраш
79
Keszthelyi jaras
74
Надьканижа
72
Zalaszentgroti jaras
58
Zalaegerszegi jaras
57
Залаэгерсег
57
Кестхей
37
Хевиз
23
Заласентгрот
7
Zalakaros
6
Летенье
5
Летеньеский яраш
5
Lenti jaras
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Ленти
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276 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
105 м²
€ 138,884
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
€ 81,461
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 79,859
Квартира 1 комната
Kehidakustany, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
28 м²
€ 42,467
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 77,455
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 79,859
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 57,423
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
€ 57,423
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
€ 81,461
Квартира 1 комната
Zalakaros, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
32 м²
€ 75,852
Квартира 5 комнат
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
122 м²
€ 154,910
Квартира 2 комнаты
Ленти, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 58,759
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
43 м²
€ 47,007
Квартира 3 комнаты
Zalakaros, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 114,847
Квартира 4 комнаты
Cserszegtomaj, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
€ 181,351
Квартира 2 комнаты
Кестхей, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 117,518
Квартира 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
€ 63,833
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 53,390
Квартира 4 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
109 м²
€ 208,327
Квартира 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
€ 55,821
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
€ 53,390
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
€ 73,181
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
€ 66,745
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 66,504
Квартира 5 комнат
Надьканижа, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
117 м²
€ 85,467
Квартира 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 79,859
Квартира 1 комната
Надьканижа, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
34 м²
€ 42,734
Квартира 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 71,846
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
€ 76,119
Квартира 2 комнаты
Zalakaros, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
€ 106,567
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Параметры недвижимости в медье Зала, Венгрия
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