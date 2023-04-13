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Купить квартиру в медье Зала, Венгрия

Надьканижаский яраш
79
Keszthelyi jaras
74
Надьканижа
72
Zalaszentgroti jaras
58
Zalaegerszegi jaras
57
Залаэгерсег
57
Кестхей
37
Хевиз
23
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276 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м²
€ 138,884
Квартира 2 комнатыв Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м²
€ 81,461
Квартира 2 комнатыв Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 79,859
Квартира 1 комнатав Kehidakustany, Венгрия
Квартира 1 комната
Kehidakustany, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 28 м²
€ 42,467
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 77,455
Квартира 3 комнатыв Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 79,859
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 57,423
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 57,423
Квартира 3 комнатыв Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 81,461
Квартира 1 комнатав Zalakaros, Венгрия
Квартира 1 комната
Zalakaros, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м²
€ 75,852
Квартира 5 комнатв Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 5 комнат
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 122 м²
€ 154,910
Квартира 2 комнатыв Ленти, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Ленти, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 58,759
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м²
€ 47,007
Квартира 3 комнатыв Zalakaros, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalakaros, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 114,847
Квартира 4 комнатыв Cserszegtomaj, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Cserszegtomaj, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 181,351
Квартира 2 комнатыв Кестхей, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кестхей, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 117,518
Квартира 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 63,833
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 53,390
Квартира 4 комнатыв Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 109 м²
€ 208,327
Квартира 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 55,821
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 53,390
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 73,181
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 66,745
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 66,504
Квартира 5 комнатв Надьканижа, Венгрия
Квартира 5 комнат
Надьканижа, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 117 м²
€ 85,467
Квартира 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 79,859
Квартира 1 комнатав Надьканижа, Венгрия
Квартира 1 комната
Надьканижа, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м²
€ 42,734
Квартира 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 71,846
Квартира 2 комнатыв Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 76,119
Квартира 2 комнатыв Zalakaros, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalakaros, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 106,567

Параметры недвижимости в медье Зала, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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