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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
Квартиры
Купить квартиру в Западно-Задунайский край, Венгрия
Надьканижа
71
Szombathelyi jaras
64
Сомбатхей
63
Шопрон
60
Кестхей
37
Koszegi jaras
26
Хевиз
23
Кёсег
21
Koermendi jaras
13
Sarvari jaras
13
Кёрменд
13
Шарвар
10
Заласентгрот
7
Zalakaros
6
Летеньеский яраш
5
Lenti jaras
3
Mosonmagyarovari jaras
3
Ленти
3
Buek
2
Celldoemoelki jaras
1
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626 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
105 м²
€ 138,305
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
€ 81,121
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 79,526
Квартира 1 комната
Kehidakustany, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
28 м²
€ 42,290
Квартира 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 159,317
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 79,526
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 57,184
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
€ 57,184
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
€ 81,121
Квартира 1 комната
Zalakaros, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
32 м²
€ 75,536
Квартира 5 комнат
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
122 м²
€ 154,264
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 116,762
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 68,887
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 114,368
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 75,802
Квартира 2 комнаты
Ленти, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 58,514
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
43 м²
€ 46,811
Квартира 3 комнаты
Zalakaros, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 114,368
Квартира 4 комнаты
Cserszegtomaj, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
€ 180,595
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 81,121
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 143,093
Квартира 2 комнаты
Кестхей, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 117,028
Квартира 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 191,500
Квартира 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
€ 63,567
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
€ 115,698
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 53,168
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
66 м²
€ 92,532
Квартира 4 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
109 м²
€ 207,458
Квартира 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
€ 55,588
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
€ 53,168
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Параметры недвижимости в Западно-Задунайский край, Венгрия
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