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Купить квартиру в Западно-Задунайский край, Венгрия

Надьканижа
71
Szombathelyi jaras
64
Сомбатхей
63
Шопрон
60
Кестхей
37
Koszegi jaras
26
Хевиз
23
Кёсег
21
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626 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м²
€ 138,305
Квартира 2 комнатыв Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м²
€ 81,121
Квартира 2 комнатыв Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 79,526
Квартира 1 комнатав Kehidakustany, Венгрия
Квартира 1 комната
Kehidakustany, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 28 м²
€ 42,290
Квартира 4 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 159,317
Квартира 3 комнатыв Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 79,526
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 57,184
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 57,184
Квартира 3 комнатыв Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 81,121
Квартира 1 комнатав Zalakaros, Венгрия
Квартира 1 комната
Zalakaros, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м²
€ 75,536
Квартира 5 комнатв Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 5 комнат
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 122 м²
€ 154,264
Квартира 3 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 116,762
Квартира 2 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 68,887
Квартира 3 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 114,368
Квартира 2 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 75,802
Квартира 2 комнатыв Ленти, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Ленти, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 58,514
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м²
€ 46,811
Квартира 3 комнатыв Zalakaros, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalakaros, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 114,368
Квартира 4 комнатыв Cserszegtomaj, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Cserszegtomaj, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 180,595
Квартира 2 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 81,121
Квартира 3 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 143,093
Квартира 2 комнатыв Кестхей, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кестхей, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 117,028
Квартира 4 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 191,500
Квартира 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 63,567
Квартира 2 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 115,698
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 53,168
Квартира 3 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м²
€ 92,532
Квартира 4 комнатыв Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 109 м²
€ 207,458
Квартира 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 55,588
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 53,168

Параметры недвижимости в Западно-Задунайский край, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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