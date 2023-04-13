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Купить коттедж в медье Веспрем, Венгрия

Tapolcai jaras
3
Balatonfueredi jaras
2
Varpalotai jaras
1
Veszpremi jaras
1
Веспрем
1
Тапольца
1
Коттедж В архив
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7 объектов найдено
Коттедж 2 ванныхв Талиандёрёгд, Венгрия
Коттедж 2 ванных
Талиандёрёгд, Венгрия
2 ванных комнат 490 м² Количество этажей 1
€ 225,007
КУРИЯ на продажу на БАЛАТОНСКОМ СЕЛЬДЕ!Особняк, построенный в 1800-х годах, расположен на пл…
Коттедж 3 ванныхв Теш, Венгрия
Коттедж 3 ванных
Теш, Венгрия
3 ванных комнат 350 м² Количество этажей 1
€ 220,644
Восточный один - Bakony его самая высокая точка предложение на продажу в среде, понравившейс…
Коттедж 7 ванныхв Pecsely, Венгрия
Коттедж 7 ванных
Pecsely, Венгрия
7 ванных комнат 500 м² Количество этажей 3
€ 1,033,197
Балатон Хайленд, историческое семейное поместье, в очень хорошем состоянии, с ландшафтным са…
Коттедж 1 ваннаяв Veszpremi jaras, Венгрия
Коттедж 1 ванная
Veszpremi jaras, Венгрия
1 ванных комнат 150 м² Количество этажей 3
€ 135,441
Старый-новый, продающийся в Veszprém, мельничный сад, в природной среде, недалеко от ручья S…
Коттедж 3 ванныхв Szentbekkalla, Венгрия
Коттедж 3 ванных
Szentbekkalla, Венгрия
3 ванных комнат 300 м² Количество этажей 1
€ 190,568
На Сен-Колле продается особняк 300 кв.м
Коттеджв Тапольца, Венгрия
Коттедж
Тапольца, Венгрия
400 м² Количество этажей 3
€ 275,519
Я предлагаю редкую недвижимость для продажи в Европе, рядом с главным входом Tapolcai Tavasb…
Коттедж 6 ванныхв Тихань, Венгрия
Коттедж 6 ванных
Тихань, Венгрия
6 ванных комнат 591 м² Количество этажей 3
€ 895,438
Тиханы, панорамный продается на загаре горы являются недвижимыми. Он сохранялся во время пла…

Параметры недвижимости в медье Веспрем, Венгрия

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