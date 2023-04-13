Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Венгрии
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Венгрии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Веспрем
Коттеджи
Купить коттедж в медье Веспрем, Венгрия
Tapolcai jaras
3
Balatonfueredi jaras
2
Varpalotai jaras
1
Veszpremi jaras
1
Веспрем
1
Тапольца
1
Коттедж
Очистить
7 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Коттедж 2 ванных
Талиандёрёгд, Венгрия
2 ванных комнат
490 м²
Количество этажей 1
€ 225,007
КУРИЯ на продажу на БАЛАТОНСКОМ СЕЛЬДЕ!Особняк, построенный в 1800-х годах, расположен на пл…
Коттедж 3 ванных
Теш, Венгрия
3 ванных комнат
350 м²
Количество этажей 1
€ 220,644
Восточный один - Bakony его самая высокая точка предложение на продажу в среде, понравившейс…
Коттедж 7 ванных
Pecsely, Венгрия
7 ванных комнат
500 м²
Количество этажей 3
€ 1,033,197
Балатон Хайленд, историческое семейное поместье, в очень хорошем состоянии, с ландшафтным са…
Коттедж 1 ванная
Veszpremi jaras, Венгрия
1 ванных комнат
150 м²
Количество этажей 3
€ 135,441
Старый-новый, продающийся в Veszprém, мельничный сад, в природной среде, недалеко от ручья S…
Коттедж 3 ванных
Szentbekkalla, Венгрия
3 ванных комнат
300 м²
Количество этажей 1
€ 190,568
На Сен-Колле продается особняк 300 кв.м
Коттедж
Тапольца, Венгрия
400 м²
Количество этажей 3
€ 275,519
Я предлагаю редкую недвижимость для продажи в Европе, рядом с главным входом Tapolcai Tavasb…
Коттедж 6 ванных
Тихань, Венгрия
6 ванных комнат
591 м²
Количество этажей 3
€ 895,438
Тиханы, панорамный продается на загаре горы являются недвижимыми. Он сохранялся во время пла…
Параметры недвижимости в медье Веспрем, Венгрия
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты