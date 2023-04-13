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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Веспрем
Квартиры
Купить квартиру в медье Веспрем, Венгрия
Balatonfueredi jaras
100
Veszpremi jaras
48
Балатонфюред
44
Веспрем
41
Varpalotai jaras
30
Варпалота
28
Ajkai jaras
26
Айка
26
Balatonalmadi jaras
21
Балатональмади
13
Papai jaras
10
Папа
10
Tapolcai jaras
9
Тапольца
8
Балатонфюзфё
4
Suemegi jaras
2
Балатонкенеше
2
Херенд
2
Zirci jaras
1
Зирц
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247 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
€ 85,467
Квартира 2 комнаты
Папа, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 58,492
Квартира 2 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
43 м²
€ 144,760
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
43 м²
€ 87,871
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 133,276
Квартира 4 комнаты
Айка, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
86 м²
€ 141,555
Квартира 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
€ 74,757
Квартира 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
€ 68,374
Квартира 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
36 м²
€ 58,759
Квартира 1 комната
Варпалота, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
€ 57,690
Квартира 3 комнаты
Хаймашкер, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 52,082
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 79,859
Квартира 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 50,479
Квартира 3 комнаты
Варпалота, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 69,976
Квартира 2 комнаты
Петфюрде, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 53,417
Квартира 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 66,504
Квартира 3 комнаты
Папа, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
81 м²
€ 129,804
Квартира 1 комната
Варпалота, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
36 м²
€ 44,870
Квартира 1 комната
Айка, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
€ 53,150
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 69,175
Квартира 2 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
€ 106,567
Квартира 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
€ 75,318
Квартира 4 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
€ 138,884
Квартира 2 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 152,239
Квартира 4 комнаты
Варпалота, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
105 м²
€ 130,872
Квартира 2 комнаты
Тапольца, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 66,745
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 85,200
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 129,536
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 97,486
Квартира 2 комнаты
Херенд, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
€ 104,163
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Параметры недвижимости в медье Веспрем, Венгрия
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