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Realting.com
Жилая
Венгрия
Szigetszentmiklosi jaras
Дома
Дома в Szigetszentmiklosi jaras, Венгрия
Сигетсентмиклош
60
Дунахарасти
29
Szigethalom
28
Тёкёль
20
Дунаваршань
18
Halasztelek
10
Дом
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184 объекта найдено
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Дом 5 комнат
Дунахарасти, Венгрия
5
3
186 м²
€542,742
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Дунахарасти, Венгрия
5
2
220 м²
€780,191
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
4
1
101 м²
€195,439
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Szigethalom, Венгрия
5
1
64 м²
€117,394
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Дунахарасти, Венгрия
2
1
26 м²
€83,238
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
3
1
87 м²
€176,391
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Дунахарасти, Венгрия
3
1
68 м²
€150,037
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
4
1
94 м²
€96,284
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Сигетсентмиклош, Венгрия
6
2
150 м²
€234,579
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Дунахарасти, Венгрия
5
2
150 м²
€387,486
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
2
1
43 м²
€71,757
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Дунахарасти, Венгрия
4
2
111 м²
€223,098
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Дунаваршань, Венгрия
6
2
122 м²
€195,700
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
2
1
50 м²
€129,162
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Сигетсентмиклош, Венгрия
6
3
250 м²
€391,400
Рекомендовать
Дом 1 комната
Дунахарасти, Венгрия
1
27 м²
€72,800
Рекомендовать
Дом 7 комнат
Дунахарасти, Венгрия
7
2
180 м²
€206,137
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
3
1
87 м²
€187,350
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Дунахарасти, Венгрия
3
1
100 м²
€130,206
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Дунахарасти, Венгрия
6
4
250 м²
€206,137
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Szigethalom, Венгрия
2
1
60 м²
€51,926
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
4
1
133 м²
€224,403
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
4
2
191 м²
€190,481
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Сигетсентмиклош, Венгрия
6
2
145 м²
€169,346
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Сигетсентмиклош, Венгрия
5
2
274 м²
€337,909
Рекомендовать
Дом 1 комната
Тёкёль, Венгрия
1
1
43 м²
€43,989
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Дунахарасти, Венгрия
6
232 м²
€516,648
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Szigethalom, Венгрия
6
205 м²
€234,840
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Szigethalom, Венгрия
5
2
130 м²
€199,614
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
4
1
85 м²
€142,900
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Параметры недвижимости в Szigetszentmiklosi jaras, Венгрия
с видом на горы
недорогая
элитная
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