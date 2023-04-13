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Купить коттедж в Южно-Задунайский край, Венгрия

Fonyodi jaras
1
Kaposvari jaras
1
Komloi jaras
1
Pecsi jaras
1
Siofoki jaras
1
Szigetvari jaras
1
Капошвар
1
Шиклошский яраш
1
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7 объектов найдено
Коттедж 3 ванныхв Шиофок, Венгрия
Коттедж 3 ванных
Шиофок, Венгрия
3 ванных комнат 300 м² Количество этажей 1
€ 137,530
Избегайте шума города!Продается конный пансионат на окраине города Шиофок.В отеле есть 8 ком…
Коттедж 1 ваннаяв Kaposvari jaras, Венгрия
Коттедж 1 ванная
Kaposvari jaras, Венгрия
1 ванных комнат 200 м² Количество этажей 3
€ 275,519
Здание было построено в 1900 году по проекту архитектора Йожефа Лэмпинга, 3 ровный, и до сих…
Коттедж 1 ваннаяв Vekeny, Венгрия
Коттедж 1 ванная
Vekeny, Венгрия
1 ванных комнат 350 м² Количество этажей 2
€ 128,346
В доме много людей за замком, о, но на мельнице!? Мексек - настоящий курио у его ноги! Пус…
Коттедж 4 ванныхв Diosviszlo, Венгрия
Коттедж 4 ванных
Diosviszlo, Венгрия
4 ванных комнат 160 м² Количество этажей 2
€ 344,399
Виноградное имущество площадью 18 га с перерабатывающей фирмой на продажу, молочная механиза…
Коттеджв Альмамеллек, Венгрия
Коттедж
Альмамеллек, Венгрия
100 м² Количество этажей 2
€ 286,976
Zselicségben 22 га продавца семейного имущества
Коттедж 5 ванныхв Bakonya, Венгрия
Коттедж 5 ванных
Bakonya, Венгрия
5 ванных комнат 2 500 м² Количество этажей 2
€ 665,838
Продавец на метре Mecsek конный спортивный центр с 15 головных гостевых домов, 1000 M2 крыты…
Коттеджв Карад, Венгрия
Коттедж
Карад, Венгрия
2 435 м² Количество этажей 1
€ 126,280
С полуденного побережья Балатона. 17 км особняк, состоящий в части под охраной исторических …

Параметры недвижимости в Южно-Задунайский край, Венгрия

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