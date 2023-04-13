Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Задунайский край

Купить недвижимость в Южно-Задунайский край, Венгрия

Szigetvari jaras
21
Тольна
20
Чурго
19
Барчский яраш
18
Сигетвар
14
Печварад
12
Bonyhadi jaras
11
Сентлёринц
11
Показать больше
2 157 объектов найдено
Дом 4 комнатыв Шиофок, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат 80 м²
€ 249,491
Дом 4 комнатыв Шиофок, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 249,491
Дом 4 комнатыв Шиофок, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 249,491
Дом 4 комнатыв Шиофок, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 249,491
Дом 1 комнатав Pecsi jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Pecsi jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м²
€ 48,816
Квартира 2 комнатыв Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 89,685
Дом 7 комнатв Pecsi jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 178 м²
€ 145,207
Дом 12 комнатв Шиофок, Венгрия
Дом 12 комнат
Шиофок, Венгрия
12 Количество комнат 12 ванных комнат 430 м²
€ 462,021
Дом 6 комнатв Батасек, Венгрия
Дом 6 комнат
Батасек, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 195 м²
€ 154,447
Квартира 4 комнатыв Шиофок, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 42 м²
€ 144,942
Квартира 3 комнатыв Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 99,242
Квартира 2 комнатыв Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 64,683
Квартира 3 комнатыв Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 77,883
Дом 3 комнатыв Pecsi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 100,298
Квартира 1 комнатав Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Pecsi jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м²
€ 78,940
Квартира 2 комнатыв Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 73,897
Дом 4 комнатыв Сигетвар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сигетвар, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м²
€ 64,683
Дом 4 комнатыв Bogyiszlo, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bogyiszlo, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
€ 73,923
Дом 5 комнатв Шомодьсеньпаль, Венгрия
Дом 5 комнат
Шомодьсеньпаль, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 194 м²
€ 199,329
Дом 3 комнатыв Саланта, Венгрия
Дом 3 комнаты
Саланта, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 81 м²
€ 96,364
Квартира 2 комнатыв Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 105,341
Дом 1 комнатав Балатонсентдьёрдь, Венгрия
Дом 1 комната
Балатонсентдьёрдь, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м²
€ 105,341
Дом 9 комнатв Балатонсентдьёрдь, Венгрия
Дом 9 комнат
Балатонсентдьёрдь, Венгрия
9 Количество комнат 3 ванных комнат 180 м²
€ 300,973
Дом 3 комнатыв Печварад, Венгрия
Дом 3 комнаты
Печварад, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м²
€ 26,137
Дом 3 комнатыв Kozarmisleny, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kozarmisleny, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 57,819
Квартира 2 комнатыв Комло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Комло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м²
€ 28,777
Квартира 2 комнатыв Комло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Комло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м²
€ 35,642
Дом 2 комнатыв Кёрёшхедь, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
2 Количество комнат 40 м²
€ 72,603
Квартира 2 комнатыв Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 68,617
Квартира 3 комнатыв Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 72,603

Параметры недвижимости в Южно-Задунайский край, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти