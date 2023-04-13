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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
Купить недвижимость в Южно-Задунайский край, Венгрия
Szigetvari jaras
21
Тольна
20
Чурго
19
Барчский яраш
18
Сигетвар
14
Печварад
12
Bonyhadi jaras
11
Сентлёринц
11
Tabi jaras
10
Лендьельтоти
9
Батасек
7
Nagyatadi jaras
6
Бой
6
Боньхад
6
Dombovari jaras
5
Виллань
5
Домбовар
5
Игаль
4
Шейеский яраш
3
Дунафёльдвар
2
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2 157 объектов найдено
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Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат
80 м²
€ 249,491
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
€ 249,491
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
€ 249,491
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
€ 249,491
Дом 1 комната
Pecsi jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
€ 48,816
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 89,685
Дом 7 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
178 м²
€ 145,207
Дом 12 комнат
Шиофок, Венгрия
12 Количество комнат
12 ванных комнат
430 м²
€ 462,021
Дом 6 комнат
Батасек, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
195 м²
€ 154,447
Квартира 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
42 м²
€ 144,942
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 99,242
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 64,683
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
€ 77,883
Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
€ 100,298
Квартира 1 комната
Pecsi jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
41 м²
€ 78,940
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
€ 73,897
Дом 4 комнаты
Сигетвар, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
€ 64,683
Дом 4 комнаты
Bogyiszlo, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
150 м²
€ 73,923
Дом 5 комнат
Шомодьсеньпаль, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
194 м²
€ 199,329
Дом 3 комнаты
Саланта, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
81 м²
€ 96,364
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
€ 105,341
Дом 1 комната
Балатонсентдьёрдь, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
€ 105,341
Дом 9 комнат
Балатонсентдьёрдь, Венгрия
9 Количество комнат
3 ванных комнат
180 м²
€ 300,973
Дом 3 комнаты
Печварад, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
82 м²
€ 26,137
Дом 3 комнаты
Kozarmisleny, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 57,819
Квартира 2 комнаты
Комло, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
€ 28,777
Квартира 2 комнаты
Комло, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
€ 35,642
Дом 2 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
2 Количество комнат
40 м²
€ 72,603
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 68,617
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 72,603
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Параметры недвижимости в Южно-Задунайский край, Венгрия
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