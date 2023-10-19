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Жильё в Южный Альфёльд, Венгрия

Бекешчаба
16
Kunszentmiklosi jaras
11
Oroshazi jaras
8
Орошхаза
8
Bajai jaras
7
Kiskoroesi jaras
7
Tiszakecskei jaras
7
Байя
7
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670 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Ходмезёвашархей, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ходмезёвашархей, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€44,098
Квартира 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€82,977
Дом 3 комнаты в Тисакечке, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисакечке, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 54 м²
€71,104
Дом 5 комнат в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 203 м²
€300,074
Квартира 3 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€72,540
Квартира 1 комната в Байя, Венгрия
Квартира 1 комната
Байя, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€169,607
Дом 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€113,506
Квартира 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€69,669
Дом 3 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
€143,513
Квартира 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€59,754
Дом 4 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
€234,840
Дом 2 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€91,066
Дом 3 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€313,120
Дом 3 комнаты в Байя, Венгрия
Дом 3 комнаты
Байя, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
€139,599
Квартира 1 комната в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€86,630
Дом 4 комнаты в Domaszek, Венгрия
Дом 4 комнаты
Domaszek, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€169,346
Дом 3 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 96 м²
€72,800
Квартира 3 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€104,347
Квартира 1 комната в Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
€48,273
Дом 4 комнаты в Шаркад, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шаркад, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€48,795
Дом 2 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
€33,660
Квартира 1 комната в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
€52,161
Квартира 2 комнаты в Байя, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Байя, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€64,972
Дом 4 комнаты в Чанадпалота, Венгрия
Дом 4 комнаты
Чанадпалота, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€12,786
Дом 4 комнаты в Вестё, Венгрия
Дом 4 комнаты
Вестё, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€25,832
Квартира 3 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€87,413
Дом 3 комнаты в Яношхальма, Венгрия
Дом 3 комнаты
Яношхальма, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 232 м²
€161,779
Квартира 2 комнаты в Байя, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Байя, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€85,847
Дом 2 комнаты в Дьюла, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дьюла, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€37,835
Дом 4 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€260,568

Типы недвижимости в Южный Альфёльд

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Южный Альфёльд, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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