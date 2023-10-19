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Realting.com
Жилая
Венгрия
Южный Альфёльд
Жильё в Южный Альфёльд, Венгрия
Бекешчаба
16
Kunszentmiklosi jaras
11
Oroshazi jaras
8
Орошхаза
8
Bajai jaras
7
Kiskoroesi jaras
7
Tiszakecskei jaras
7
Байя
7
Gyulai jaras
5
Szarvasi jaras
5
Дьюла
5
Csongradi jaras
4
Hodmezovasarhelyi jaras
4
Sarkadi jaras
4
Тисакечке
4
Ходмезёвашархей
4
Чонград
4
Kiskunhalasi jaras
3
Кишкунхалаш
3
Яношхальма
3
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670 объектов найдено
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Дом 2 комнаты
Ходмезёвашархей, Венгрия
2
1
75 м²
€44,098
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2
1
50 м²
€82,977
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Тисакечке, Венгрия
3
2
54 м²
€71,104
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Kecskemeti jaras, Венгрия
5
2
203 м²
€300,074
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3
1
70 м²
€72,540
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Байя, Венгрия
1
1
70 м²
€169,607
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2
1
90 м²
€113,506
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2
1
48 м²
€69,669
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3
1
93 м²
€143,513
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2
1
49 м²
€59,754
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
4
3
133 м²
€234,840
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
2
1
64 м²
€91,066
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3
2
130 м²
€313,120
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Байя, Венгрия
3
1
96 м²
€139,599
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Szegedi jaras, Венгрия
1
1
55 м²
€86,630
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Domaszek, Венгрия
4
2
140 м²
€169,346
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3
96 м²
€72,800
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3
1
76 м²
€104,347
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Bekescsabai jaras, Венгрия
1
1
38 м²
€48,273
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Шаркад, Венгрия
4
1
95 м²
€48,795
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2
1
125 м²
€33,660
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Kecskemeti jaras, Венгрия
1
1
27 м²
€52,161
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Байя, Венгрия
2
1
52 м²
€64,972
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Чанадпалота, Венгрия
4
1
92 м²
€12,786
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Вестё, Венгрия
4
1
110 м²
€25,832
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3
1
74 м²
€87,413
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Яношхальма, Венгрия
3
1
232 м²
€161,779
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Байя, Венгрия
2
1
70 м²
€85,847
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Дьюла, Венгрия
2
1
58 м²
€37,835
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4
2
120 м²
€260,568
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Типы недвижимости в Южный Альфёльд
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