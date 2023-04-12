Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Пентхаусы

Купить пентхаус в Венгрии

в Южно-Задунайский край
814
в Северный Альфёльд
547
в Будапеште
1579
в Южный Альфёльд
349
в Debreceni jaras
361
в Дебрецен
361
в Pecsi jaras
310
в Siofoki jaras
296
Показать больше
Пентхаус В архив
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус 4 комнатыв Diosd, Венгрия
Пентхаус 4 комнаты
Diosd, Венгрия
4 Количество комнат 130 м²
€ 580,000
Мы рады представить вашему вниманию современный пентхаус в тихом престижном районе Будапешта…

Параметры недвижимости в Венгрии

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти