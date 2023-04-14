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Купить дом в Ньиредьхаза, Венгрия

274 объекта найдено
Дом 4 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м²
€ 90,542
Дом 4 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 113 м²
€ 186,693
Дом 3 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 107 м²
€ 58,759
Дом 5 комнатв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м²
€ 151,972
Дом 3 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 60 м²
€ 66,771
Дом 4 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 208 м²
€ 210,998
Дом 5 комнатв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 129 м²
€ 280,440
Дом 6 комнатв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м²
€ 496,779
Дом 6 комнатв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 545 м²
€ 638,334
Дом 4 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 190 м²
€ 317,832
Дом 3 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 63,833
Дом 8 комнатв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 8 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
8 Количество комнат 4 ванных комнат 400 м²
€ 550,196
Дом 4 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 76,119
Дом 4 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 123 м²
€ 173,606
Дом 4 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 128 м²
€ 173,606
Дом 3 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 205 м²
€ 151,972
Дом 1 комнатав Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м²
€ 56,088
Дом 2 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 56,088
Дом 2 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м²
€ 75,585
Дом 3 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 79,859
Дом 5 комнатв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 204 м²
€ 333,857
Дом 3 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 90,542
Дом 2 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 85,200
Дом 4 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 116 м²
€ 193,637
Дом 4 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 116 м²
€ 193,637
Дом 6 комнатв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 208 м²
€ 186,693
Дом 2 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 80 м²
€ 42,467
Дом 5 комнатв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 120 м²
€ 122,859
Дом 3 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 80,126
Дом 3 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 106,567

Параметры недвижимости в Ньиредьхаза, Венгрия

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