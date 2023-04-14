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Купить коттедж в Ньиредьхаза, Венгрия

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1 объект найдено
Коттедж 2 ванныхв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коттедж 2 ванных
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 ванных комнат 148 м² Количество этажей 1
€ 539,559
В Hortobágy сердце в Hajdúszoboszlо greenbelt предложение на продажу с удовольствием имеет в…

Параметры недвижимости в Ньиредьхаза, Венгрия

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