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Realting.com
Жилая
Венгрия
Северная Венгрия
Квартиры
Квартиры в Северная Венгрия, Венгрия
Miskolci jaras
32
Мишкольц
32
Egri jaras
21
Эгер
21
Ozdi jaras
16
Озд
16
Kazincbarcikai jaras
6
Gyoengyoesi jaras
5
Дьёндьёш
5
Казинцбарцика
5
Salgotarjani jaras
3
Шальготэрьян
3
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92 объекта найдено
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Квартира 2 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
2
1
55 м²
Gas convector, 55 square meters, Large dining-kitchen, Perfect space utilization…
€60,570
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2
1
54 м²
€38,420
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Egri jaras, Венгрия
1
1
31 м²
€51,571
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Балашшадьярмат, Венгрия
2
1
56 м²
€56,702
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2
1
47 м²
€47,703
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Путнок, Венгрия
2
1
52 м²
€18,565
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Salgotarjani jaras, Венгрия
2
1
46 м²
€30,942
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2
1
35 м²
€38,420
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
2
1
37 м²
€67,816
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
2
1
55 м²
€28,364
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Egri jaras, Венгрия
3
1
70 м²
В Эгере, в тихом тупике Лайошварош, на улице Папай, продается отремонтированная квартира с б…
€102,626
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
3
1
54 м²
€39,967
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Egri jaras, Венгрия
3
61 м²
€68,847
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Озд, Венгрия
3
1
64 м²
€30,917
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Хатван, Венгрия
4
1
66 м²
€113,198
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Egri jaras, Венгрия
3
1
55 м²
€91,022
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
2
1
55 м²
В Эгере на 4-м этаже на улице Маломарк рядом с ручьём продаётся квартира площадью 55 кв.м с …
€64,438
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Miskolci jaras, Венгрия
1
1
35 м²
€41,257
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Miskolci jaras, Венгрия
1
1
37 м²
€40,999
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
2
1
55 м²
€24,496
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
2
1
50 м²
€10,314
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Казинцбарцика, Венгрия
2
1
48 м²
€35,584
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Шайосентпетер, Венгрия
2
1
42 м²
€27,590
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Miskolci jaras, Венгрия
1
1
25 м²
€29,653
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2
1
42 м²
€39,452
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
3
1
56 м²
€112,682
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
2
1
49 м²
€30,942
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
2
1
52 м²
Eger, Maklári Hóstyan, 100 м от южного входа на пляж, 2-комнатная квартира на продажу. Из-за…
€76,840
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Фюзешабонь, Венгрия
3
1
72 м²
€56,728
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Казинцбарцика, Венгрия
2
1
51 м²
€28,364
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Параметры недвижимости в Северная Венгрия, Венгрия
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