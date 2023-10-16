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Квартиры в Северная Венгрия, Венгрия

Miskolci jaras
32
Мишкольц
32
Egri jaras
21
Эгер
21
Ozdi jaras
16
Озд
16
Kazincbarcikai jaras
6
Gyoengyoesi jaras
5
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92 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Дьёндьёш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Gas convector, 55 square meters, Large dining-kitchen, Perfect space utilization…
€60,570
Квартира 2 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€38,420
Квартира 1 комната в Egri jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
€51,571
Квартира 2 комнаты в Балашшадьярмат, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балашшадьярмат, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€56,702
Квартира 2 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€47,703
Квартира 2 комнаты в Путнок, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Путнок, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€18,565
Квартира 2 комнаты в Salgotarjani jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Salgotarjani jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€30,942
Квартира 2 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€38,420
Квартира 2 комнаты в Egri jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
€67,816
Квартира 2 комнаты в Озд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€28,364
Квартира 3 комнаты в Egri jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
В Эгере, в тихом тупике Лайошварош, на улице Папай, продается отремонтированная квартира с б…
€102,626
Квартира 3 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€39,967
Квартира 3 комнаты в Egri jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 61 м²
€68,847
Квартира 3 комнаты в Озд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€30,917
Квартира 4 комнаты в Хатван, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Хатван, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€113,198
Квартира 3 комнаты в Egri jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€91,022
Квартира 2 комнаты в Egri jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
В Эгере на 4-м этаже на улице Маломарк рядом с ручьём продаётся квартира площадью 55 кв.м с …
€64,438
Квартира 1 комната в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€41,257
Квартира 1 комната в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
€40,999
Квартира 2 комнаты в Озд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€24,496
Квартира 2 комнаты в Озд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€10,314
Квартира 2 комнаты в Казинцбарцика, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Казинцбарцика, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€35,584
Квартира 2 комнаты в Шайосентпетер, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шайосентпетер, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€27,590
Квартира 1 комната в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
€29,653
Квартира 2 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€39,452
Квартира 3 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€112,682
Квартира 2 комнаты в Озд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€30,942
Квартира 2 комнаты в Egri jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Eger, Maklári Hóstyan, 100 м от южного входа на пляж, 2-комнатная квартира на продажу. Из-за…
€76,840
Квартира 3 комнаты в Фюзешабонь, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Фюзешабонь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€56,728
Квартира 2 комнаты в Казинцбарцика, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Казинцбарцика, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€28,364

Параметры недвижимости в Северная Венгрия, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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