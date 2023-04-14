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Купить квартиру в Keszthelyi jaras, Венгрия

Кестхей
37
Хевиз
26
Квартира В архив
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77 объектов найдено
Квартира 1 комнатав Хевиз, Венгрия
Квартира 1 комната
Хевиз, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 25 м²
€ 92,118
Квартира 2 комнатыв Хевиз, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хевиз, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 87,871
Квартира 3 комнатыв Хевиз, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хевиз, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 79,859
Квартира 4 комнатыв Cserszegtomaj, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Cserszegtomaj, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 181,351
Квартира 2 комнатыв Кестхей, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кестхей, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 117,518
Квартира 1 комнатав Кестхей, Венгрия
Квартира 1 комната
Кестхей, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м²
€ 97,219
Квартира 2 комнатыв Кестхей, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кестхей, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 186,960
Квартира 2 комнатыв Кестхей, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кестхей, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 154,910
Квартира 4 комнатыв Кестхей, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Кестхей, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 341,869
Квартира 2 комнатыв Кестхей, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кестхей, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 116,182
Квартира 2 комнатыв Cserszegtomaj, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Cserszegtomaj, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м²
€ 101,466
Квартира 2 комнатыв Кестхей, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кестхей, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м²
€ 245,612
Квартира 2 комнатыв Кестхей, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кестхей, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 272,427
Квартира 3 комнатыв Кестхей, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кестхей, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 264,254
Квартира 1 комнатав Хевиз, Венгрия
Квартира 1 комната
Хевиз, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м²
€ 79,859
Квартира 1 комнатав Хевиз, Венгрия
Квартира 1 комната
Хевиз, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 18 м²
€ 70,778
Квартира 2 комнатыв Хевиз, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хевиз, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м²
€ 95,884
Квартира 2 комнатыв Gyenesdias, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyenesdias, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м²
€ 101,225
Квартира 2 комнатыв Хевиз, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хевиз, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
€ 186,933
Недалеко от озера,на тихой улице, продается трехкомнатная квартира в центре Хевиза. Площадь …
Квартира 2 комнатыв Хевиз, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хевиз, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м²
€ 74,517
Квартира 4 комнатыв Хевиз, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Хевиз, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 81 м²
€ 170,668
Квартира 3 комнатыв Кестхей, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кестхей, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 83 м²
€ 151,972
Квартира 1 комнатав Хевиз, Венгрия
Квартира 1 комната
Хевиз, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м²
€ 74,517
Квартира 2 комнатыв Хевиз, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хевиз, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 173,339
Квартира 1 комнатав Хевиз, Венгрия
Квартира 1 комната
Хевиз, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 18 м²
€ 58,492
Квартира 2 комнатыв Кестхей, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кестхей, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 71,846
Квартира 2 комнатыв Кестхей, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кестхей, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 101,225
Квартира 2 комнатыв Кестхей, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кестхей, Венгрия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 131 м²
€ 159,984
Квартира 3 комнатыв Gyenesdias, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Gyenesdias, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
€ 319,167
Квартира 3 комнатыв Gyenesdias, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Gyenesdias, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 234,768

Параметры недвижимости в Keszthelyi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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