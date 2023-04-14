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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Зала
Keszthelyi jaras
Квартиры
Купить квартиру в Keszthelyi jaras, Венгрия
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77 объектов найдено
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Квартира 1 комната
Хевиз, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
25 м²
€ 92,118
Квартира 2 комнаты
Хевиз, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 87,871
Квартира 3 комнаты
Хевиз, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 79,859
Квартира 4 комнаты
Cserszegtomaj, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
€ 181,351
Квартира 2 комнаты
Кестхей, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 117,518
Квартира 1 комната
Кестхей, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
€ 97,219
Квартира 2 комнаты
Кестхей, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 186,960
Квартира 2 комнаты
Кестхей, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 154,910
Квартира 4 комнаты
Кестхей, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 341,869
Квартира 2 комнаты
Кестхей, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 116,182
Квартира 2 комнаты
Cserszegtomaj, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
€ 101,466
Квартира 2 комнаты
Кестхей, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
€ 245,612
Квартира 2 комнаты
Кестхей, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 272,427
Квартира 3 комнаты
Кестхей, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
€ 264,254
Квартира 1 комната
Хевиз, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
€ 79,859
Квартира 1 комната
Хевиз, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
18 м²
€ 70,778
Квартира 2 комнаты
Хевиз, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
€ 95,884
Квартира 2 комнаты
Gyenesdias, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
€ 101,225
Квартира 2 комнаты
Хевиз, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
€ 186,933
Недалеко от озера,на тихой улице, продается трехкомнатная квартира в центре Хевиза. Площадь …
Квартира 2 комнаты
Хевиз, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
€ 74,517
Квартира 4 комнаты
Хевиз, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
81 м²
€ 170,668
Квартира 3 комнаты
Кестхей, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
83 м²
€ 151,972
Квартира 1 комната
Хевиз, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
31 м²
€ 74,517
Квартира 2 комнаты
Хевиз, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
€ 173,339
Квартира 1 комната
Хевиз, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
18 м²
€ 58,492
Квартира 2 комнаты
Кестхей, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
€ 71,846
Квартира 2 комнаты
Кестхей, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 101,225
Квартира 2 комнаты
Кестхей, Венгрия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
131 м²
€ 159,984
Квартира 3 комнаты
Gyenesdias, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
€ 319,167
Квартира 3 комнаты
Gyenesdias, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 234,768
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Параметры недвижимости в Keszthelyi jaras, Венгрия
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