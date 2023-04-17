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Купить дом в Ibranyi jaras, Венгрия

6 объектов найдено
Дом 4 комнатыв Гававенчелле, Венгрия
Дом 4 комнаты
Гававенчелле, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 188 м²
€ 42,579
Дом 2 комнатыв Буй, Венгрия
Дом 2 комнаты
Буй, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 10,444
Дом 3 комнатыв Balsa, Венгрия
Дом 3 комнаты
Balsa, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 128 м²
€ 39,634
Дом 4 комнатыв Гававенчелле, Венгрия
Дом 4 комнаты
Гававенчелле, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 160 м²
€ 43,651
Дом 5 ванныхв Гававенчелле, Венгрия
Дом 5 ванных
Гававенчелле, Венгрия
5 ванных комнат 300 м² Количество этажей 1
€ 110,485
Для инвесторов уникальная возможность! На Gávavencsellyo от Tisza parttól 300 m, главной кан…
Коттедж 4 ванныхв Гававенчелле, Венгрия
Коттедж 4 ванных
Гававенчелле, Венгрия
4 ванных комнат 380 м² Количество этажей 1
€ 319,517
От Nyíregyháza 20 км, обновлен, требуя 380-нм-es гранж, с 4 га площади и 47,44 АК с плужным …

Параметры недвижимости в Ibranyi jaras, Венгрия

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