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Купить дом в Ходмезёвашархей, Венгрия

7 объектов найдено
Дом 4 комнатыв Ходмезёвашархей, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ходмезёвашархей, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 53,291
Дом 2 комнатыв Ходмезёвашархей, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ходмезёвашархей, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 147,287
Дом 2 комнатыв Ходмезёвашархей, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ходмезёвашархей, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 20,352
Дом 3 комнатыв Ходмезёвашархей, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ходмезёвашархей, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м²
€ 157,999
Дом 8 комнатв Ходмезёвашархей, Венгрия
Дом 8 комнат
Ходмезёвашархей, Венгрия
8 Количество комнат 3 ванных комнат 350 м²
€ 184,779
Дом 1 комнатав Ходмезёвашархей, Венгрия
Дом 1 комната
Ходмезёвашархей, Венгрия
1 Количество комнат 36 м²
€ 31,868
Дом 1 ваннаяв Ходмезёвашархей, Венгрия
Дом 1 ванная
Ходмезёвашархей, Венгрия
1 ванных комнат 180 м² Количество этажей 2
€ 100,187
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