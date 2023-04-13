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Купить дом в медье Хайду-Бихар, Венгрия

Хайдушамшон
48
Balmazujvarosi jaras
44
Хайдусобосло
41
Hajduboeszoermenyi jaras
33
Хайдубёсёрмень
32
Derecskei jaras
31
Berettyoujfalui jaras
27
Nyiradonyi jaras
27
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668 объектов найдено
Дом 4 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 97,486
Дом 4 комнатыв Эдьек, Венгрия
Дом 4 комнаты
Эдьек, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 130 м²
€ 39,796
Дом 2 комнатыв Эдьек, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эдьек, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 31,783
Дом 1 комнатав Debreceni jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Debreceni jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м²
€ 66,504
Дом 4 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м²
€ 200,287
Дом 5 комнатв Пюшпёкладань, Венгрия
Дом 5 комнат
Пюшпёкладань, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 131 м²
€ 61,163
Дом 3 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м²
€ 264,148
Дом 3 комнатыв Bocskaikert, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 66,504
Дом 3 комнатыв Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 70,778
Дом 2 комнатыв Ньирабрань, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ньирабрань, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 42,467
Дом 5 комнатв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 478,083
Дом 5 комнатв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 413,983
Дом 2 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м²
€ 26,441
Дом 3 комнатыв Тисачеге, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисачеге, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м²
€ 79,859
Дом 3 комнатыв Ньирабрань, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ньирабрань, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 44,042
Дом 6 комнатв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 165 м²
€ 373,653
Дом 2 комнатыв Надудвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надудвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 42,200
Дом 3 комнатыв Надудвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надудвар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м²
€ 21,100
Дом 3 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 89,474
Дом 7 комнатв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 344 м²
€ 1,012,254
Дом 5 комнатв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 135 м²
€ 397,957
Дом 5 комнатв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 318 м²
€ 707,777
Дом 5 комнатв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 304,210
Дом 2 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 85,200
Дом 3 комнатыв Тисачеге, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисачеге, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 102 м²
€ 29,646
Дом 2 комнатыв Фьюлёп, Венгрия
Дом 2 комнаты
Фьюлёп, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 17,361
Дом 3 комнатыв Деречке, Венгрия
Дом 3 комнаты
Деречке, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 94 м²
€ 114,580
Дом 3 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 101 м²
€ 165,326
Дом 2 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 133,276
Дом 3 комнатыв Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 74,517

Параметры недвижимости в медье Хайду-Бихар, Венгрия

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