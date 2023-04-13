Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Венгрии
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Венгрии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Хайду-Бихар
Дома
Купить дом в медье Хайду-Бихар, Венгрия
Хайдушамшон
48
Balmazujvarosi jaras
44
Хайдусобосло
41
Hajduboeszoermenyi jaras
33
Хайдубёсёрмень
32
Derecskei jaras
31
Berettyoujfalui jaras
27
Nyiradonyi jaras
27
Hajduhadhazi jaras
26
Тисачеге
18
Надудвар
16
Puespoekladanyi jaras
13
Бальмазуйварош
13
Ньирадонь
10
Пюшпёкладань
9
Береттьоуйфалу
7
Деречке
5
Теглаш
4
Hajdunanasi jaras
3
Бихаркерестеш
2
Показать больше
Показать меньше
Дом
Очистить
668 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 97,486
Дом 4 комнаты
Эдьек, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
130 м²
€ 39,796
Дом 2 комнаты
Эдьек, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 31,783
Дом 1 комната
Debreceni jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
€ 66,504
Дом 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
81 м²
€ 200,287
Дом 5 комнат
Пюшпёкладань, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
131 м²
€ 61,163
Дом 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
98 м²
€ 264,148
Дом 3 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 66,504
Дом 3 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 70,778
Дом 2 комнаты
Ньирабрань, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 42,467
Дом 5 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
€ 478,083
Дом 5 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
€ 413,983
Дом 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
36 м²
€ 26,441
Дом 3 комнаты
Тисачеге, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
82 м²
€ 79,859
Дом 3 комнаты
Ньирабрань, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 44,042
Дом 6 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
165 м²
€ 373,653
Дом 2 комнаты
Надудвар, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 42,200
Дом 3 комнаты
Надудвар, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
€ 21,100
Дом 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 89,474
Дом 7 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
344 м²
€ 1,012,254
Дом 5 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
135 м²
€ 397,957
Дом 5 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
318 м²
€ 707,777
Дом 5 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
€ 304,210
Дом 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 85,200
Дом 3 комнаты
Тисачеге, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
102 м²
€ 29,646
Дом 2 комнаты
Фьюлёп, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 17,361
Дом 3 комнаты
Деречке, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
94 м²
€ 114,580
Дом 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
101 м²
€ 165,326
Дом 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 133,276
Дом 3 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 74,517
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
23
Параметры недвижимости в медье Хайду-Бихар, Венгрия
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты