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Купить коттедж в медье Хайду-Бихар, Венгрия

Debreceni jaras
2
Дебрецен
2
Balmazujvarosi jaras
1
Derecskei jaras
1
Бальмазуйварош
1
Коттедж В архив
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4 объекта найдено
Коттедж 2 ванныхв Debreceni jaras, Венгрия
Коттедж 2 ванных
Debreceni jaras, Венгрия
2 ванных комнат 200 м² Количество этажей 2
€ 184,761
Коттедж 1 ваннаяв Debreceni jaras, Венгрия
Коттедж 1 ванная
Debreceni jaras, Венгрия
1 ванных комнат 120 м² Количество этажей 1
€ 103,124
Центр отдыха Hármashegyaljai рядом с прямым одним 120 нм, фермы, на которых 3 комнаты, больш…
Коттедж 1 ваннаяв Хоссупайи, Венгрия
Коттедж 1 ванная
Хоссупайи, Венгрия
1 ванных комнат 800 м² Количество этажей 1
€ 229,370
On Hosszúpályi outer area being, on 3,0306 hectares of area settling down, more, than with 3…
Коттедж 3 ванныхв Бальмазуйварош, Венгрия
Коттедж 3 ванных
Бальмазуйварош, Венгрия
3 ванных комнат 311 м² Количество этажей 2
€ 287,505
Центр езды продается с программой дом на 1 га площади на Hortobágyi Nemzeti Park szélén! Ос…

Параметры недвижимости в медье Хайду-Бихар, Венгрия

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