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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
Дома
Купить дом в Северный Альфёльд, Венгрия
Вашарошнаменьский яраш
58
Kisvardai jaras
52
Хайдушамшон
48
Balmazujvarosi jaras
44
Озд
40
Jaszberenyi jaras
39
Bekescsabai jaras
35
Balassagyarmati jaras
33
Hajduboeszoermenyi jaras
33
Вашарошнамень
33
Мишкольц
32
Хайдубёсёрмень
32
Derecskei jaras
31
Тисафюред
30
Бекешчаба
29
Gyoengyoesi jaras
28
Egri jaras
27
Nyiradonyi jaras
27
Сольнок
20
Эгер
14
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2 264 объекта найдено
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Дом 3 комнаты
Эрдётелек, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
99 м²
€ 71,812
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 39,630
Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 164,903
Дом 4 комнаты
Эдьек, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
130 м²
€ 39,630
Дом 2 комнаты
Эдьек, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 31,651
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
113 м²
€ 185,914
Дом 3 комнаты
Сильвашварад, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
160 м²
€ 139,635
Дом 7 комнат
Альдебрё, Венгрия
7 Количество комнат
1 ванных комнат
127 м²
€ 38,566
Дом 4 комнаты
Уйсас, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
83 м²
€ 60,908
Дом 3 комнаты
Апц, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 38,566
Дом 1 комната
Ясберень, Венгрия
1 Количество комнат
15 м²
€ 9,841
Дом 6 комнат
Яссентандраш, Венгрия
6 Количество комнат
4 ванных комнат
110 м²
€ 92,691
Дом 2 комнаты
Ясальшосентдьёрдь, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
€ 34,550
Дом 5 комнат
Эрдётелек, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
160 м²
€ 130,326
Дом 3 комнаты
Ясароксаллаш, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 85,111
Дом 3 комнаты
Ясъякохальма, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 39,630
Дом 4 комнаты
Яссентандраш, Венгрия
4 Количество комнат
64 м²
€ 15,692
Дом 5 комнат
Ясароксаллаш, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
125 м²
€ 79,765
Дом 3 комнаты
Ясберень, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 111,442
Дом 2 комнаты
Ясъякохальма, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 26,331
Дом 3 комнаты
Яссентандраш, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
€ 26,331
Дом 2 комнаты
Ясберень, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 47,609
Дом 5 комнат
Ясберень, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
170 м²
€ 180,861
Дом 3 комнаты
Ясъякохальма, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 23,911
Дом 2 комнаты
Ясъякохальма, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 39,630
Дом 1 комната
Ясберень, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 28,725
Дом 3 комнаты
Ясберень, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 212,512
Дом 4 комнаты
Ясберень, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
105 м²
€ 66,227
Дом 2 комнаты
Ясъякохальма, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
108 м²
€ 52,928
Дом 3 комнаты
Ясъякохальма, Венгрия
3 Количество комнат
52 м²
€ 18,352
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Параметры недвижимости в Северный Альфёльд, Венгрия
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