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Купить дом в Северный Альфёльд, Венгрия

Вашарошнаменьский яраш
58
Kisvardai jaras
52
Хайдушамшон
48
Balmazujvarosi jaras
44
Озд
40
Jaszberenyi jaras
39
Bekescsabai jaras
35
Balassagyarmati jaras
33
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2 264 объекта найдено
Дом 3 комнатыв Эрдётелек, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эрдётелек, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 99 м²
€ 71,812
Дом 2 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 39,630
Дом 4 комнатыв Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 164,903
Дом 4 комнатыв Эдьек, Венгрия
Дом 4 комнаты
Эдьек, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 130 м²
€ 39,630
Дом 2 комнатыв Эдьек, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эдьек, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 31,651
Дом 4 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 113 м²
€ 185,914
Дом 3 комнатыв Сильвашварад, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сильвашварад, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 160 м²
€ 139,635
Дом 7 комнатв Альдебрё, Венгрия
Дом 7 комнат
Альдебрё, Венгрия
7 Количество комнат 1 ванных комнат 127 м²
€ 38,566
Дом 4 комнатыв Уйсас, Венгрия
Дом 4 комнаты
Уйсас, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 83 м²
€ 60,908
Дом 3 комнатыв Апц, Венгрия
Дом 3 комнаты
Апц, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 38,566
Дом 1 комнатав Ясберень, Венгрия
Дом 1 комната
Ясберень, Венгрия
1 Количество комнат 15 м²
€ 9,841
Дом 6 комнатв Яссентандраш, Венгрия
Дом 6 комнат
Яссентандраш, Венгрия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 110 м²
€ 92,691
Дом 2 комнатыв Ясальшосентдьёрдь, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ясальшосентдьёрдь, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
€ 34,550
Дом 5 комнатв Эрдётелек, Венгрия
Дом 5 комнат
Эрдётелек, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 160 м²
€ 130,326
Дом 3 комнатыв Ясароксаллаш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ясароксаллаш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 85,111
Дом 3 комнатыв Ясъякохальма, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ясъякохальма, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 39,630
Дом 4 комнатыв Яссентандраш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Яссентандраш, Венгрия
4 Количество комнат 64 м²
€ 15,692
Дом 5 комнатв Ясароксаллаш, Венгрия
Дом 5 комнат
Ясароксаллаш, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 125 м²
€ 79,765
Дом 3 комнатыв Ясберень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ясберень, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 111,442
Дом 2 комнатыв Ясъякохальма, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ясъякохальма, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 26,331
Дом 3 комнатыв Яссентандраш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Яссентандраш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 26,331
Дом 2 комнатыв Ясберень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ясберень, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 47,609
Дом 5 комнатв Ясберень, Венгрия
Дом 5 комнат
Ясберень, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 170 м²
€ 180,861
Дом 3 комнатыв Ясъякохальма, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ясъякохальма, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 23,911
Дом 2 комнатыв Ясъякохальма, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ясъякохальма, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 39,630
Дом 1 комнатав Ясберень, Венгрия
Дом 1 комната
Ясберень, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 28,725
Дом 3 комнатыв Ясберень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ясберень, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 212,512
Дом 4 комнатыв Ясберень, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ясберень, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м²
€ 66,227
Дом 2 комнатыв Ясъякохальма, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ясъякохальма, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 108 м²
€ 52,928
Дом 3 комнатыв Ясъякохальма, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ясъякохальма, Венгрия
3 Количество комнат 52 м²
€ 18,352

Параметры недвижимости в Северный Альфёльд, Венгрия

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