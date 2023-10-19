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Дома в медье Фейер, Венгрия

Секешфехервар
118
Martonvasari jaras
66
Гардонь
60
Dunaujvarosi jaras
59
Enyingi jaras
55
Velence
50
Bicskei jaras
48
Mori jaras
46
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676 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
€68,455
Дом 5 комнат в Гардонь, Венгрия
Дом 5 комнат
Гардонь, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€188,575
Дом 4 комнаты в Гардонь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Гардонь, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
€154,735
Дом 5 комнат в Гардонь, Венгрия
Дом 5 комнат
Гардонь, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€175,142
Дом 1 комната в Шарсентагота, Венгрия
Дом 1 комната
Шарсентагота, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€28,415
Дом 1 комната в Адонь, Венгрия
Дом 1 комната
Адонь, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€50,373
Дом 3 комнаты в Уйбарок, Венгрия
Дом 3 комнаты
Уйбарок, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 65 м²
€72,072
Дом 3 комнаты в Бичке, Венгрия
Дом 3 комнаты
Бичке, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€136,911
Дом 2 комнаты в Шарбогард, Венгрия
Дом 2 комнаты
Шарбогард, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€24,360
Дом 3 комнаты в Барач, Венгрия
Дом 3 комнаты
Барач, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€90,387
Дом 5 комнат в Tordas, Венгрия
Дом 5 комнат
Tordas, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
€266,046
Дом 2 комнаты в Аба, Венгрия
Дом 2 комнаты
Аба, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€92,326
Дом 2 комнаты в Velence, Венгрия
Дом 2 комнаты
Velence, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€84,524
Дом 4 комнаты в Надашдладань, Венгрия
Дом 4 комнаты
Надашдладань, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€90,387
Дом 2 комнаты в Velence, Венгрия
Дом 2 комнаты
Velence, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
€116,245
Дом 2 комнаты в Бодайк, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бодайк, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€74,913
Дом 6 комнат в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
€219,315
Дом 5 комнат в Koszarhegy, Венгрия
Дом 5 комнат
Koszarhegy, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 164 м²
€167,883
Дом 4 комнаты в Эньинг, Венгрия
Дом 4 комнаты
Эньинг, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
€85,763
Дом 4 комнаты в Баконьчернье, Венгрия
Дом 4 комнаты
Баконьчернье, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
€82,405
Дом 5 комнат в Адонь, Венгрия
Дом 5 комнат
Адонь, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
€175,659
Дом 3 комнаты в Сабадбаттьян, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сабадбаттьян, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€77,238
Дом 2 комнаты в Цеце, Венгрия
Дом 2 комнаты
Цеце, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€46,498
Дом 3 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
€193,483
Дом 4 комнаты в Soponya, Венгрия
Дом 4 комнаты
Soponya, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€134,327
Дом 3 комнаты в Velence, Венгрия
Дом 3 комнаты
Velence, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€99,196
Дом 10 комнат в Velence, Венгрия
Дом 10 комнат
Velence, Венгрия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 322 м²
€371,905
Дом 6 комнат в Nadap, Венгрия
Дом 6 комнат
Nadap, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€90,766
Дом 4 комнаты в Надашдладань, Венгрия
Дом 4 комнаты
Надашдладань, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€38,748
Дом 2 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€72,072

Параметры недвижимости в медье Фейер, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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