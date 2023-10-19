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Realting.com
Жилая
Венгрия
медье Фейер
Дома
Дома в медье Фейер, Венгрия
Секешфехервар
118
Martonvasari jaras
66
Гардонь
60
Dunaujvarosi jaras
59
Enyingi jaras
55
Velence
50
Bicskei jaras
48
Mori jaras
46
Эрчи
39
Эньинг
36
Sarbogardi jaras
20
Бичке
16
Польгарди
10
Чаквар
10
Шарбогард
9
Дунауйварош
7
Мор
6
Пустасабольч
6
Аба
4
Адонь
4
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676 объектов найдено
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Дом 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2
1
27 м²
€68,455
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Гардонь, Венгрия
5
1
72 м²
€188,575
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Гардонь, Венгрия
4
2
90 м²
€154,735
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Гардонь, Венгрия
5
1
86 м²
€175,142
Рекомендовать
Дом 1 комната
Шарсентагота, Венгрия
1
1
50 м²
€28,415
Рекомендовать
Дом 1 комната
Адонь, Венгрия
1
1
68 м²
€50,373
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Уйбарок, Венгрия
3
65 м²
€72,072
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Бичке, Венгрия
3
1
88 м²
€136,911
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Шарбогард, Венгрия
2
1
75 м²
€24,360
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Барач, Венгрия
3
2
100 м²
€90,387
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Tordas, Венгрия
5
2
220 м²
€266,046
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Аба, Венгрия
2
1
76 м²
€92,326
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Velence, Венгрия
2
1
30 м²
€84,524
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Надашдладань, Венгрия
4
1
71 м²
€90,387
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Velence, Венгрия
2
1
44 м²
€116,245
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Бодайк, Венгрия
2
1
70 м²
€74,913
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
6
2
169 м²
€219,315
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Koszarhegy, Венгрия
5
1
164 м²
€167,883
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Эньинг, Венгрия
4
1
91 м²
€85,763
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Баконьчернье, Венгрия
4
2
106 м²
€82,405
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Адонь, Венгрия
5
1
129 м²
€175,659
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Сабадбаттьян, Венгрия
3
1
84 м²
€77,238
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Цеце, Венгрия
2
1
51 м²
€46,498
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
3
1
134 м²
€193,483
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Soponya, Венгрия
4
1
90 м²
€134,327
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Velence, Венгрия
3
1
80 м²
€99,196
Рекомендовать
Дом 10 комнат
Velence, Венгрия
10
5
322 м²
€371,905
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Nadap, Венгрия
6
1
73 м²
€90,766
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Надашдладань, Венгрия
4
1
85 м²
€38,748
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2
1
60 м²
€72,072
Рекомендовать
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23
Параметры недвижимости в медье Фейер, Венгрия
с видом на горы
недорогая
элитная
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