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Купить дом в Budakeszi jaras, Венгрия

Будаэрш
67
Биаторбадь
42
Будакеси
38
Жамбек
19
255 объектов найдено
Дом 2 комнатыв Будакеси, Венгрия
Дом 2 комнаты
Будакеси, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 173,339
Домв Будакеси, Венгрия
Дом
Будакеси, Венгрия
134 м²
€ 0
Дом 3 комнатыв Remeteszolos, Венгрия
Дом 3 комнаты
Remeteszolos, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 47 м²
€ 229,426
Дом 1 комнатав Биаторбадь, Венгрия
Дом 1 комната
Биаторбадь, Венгрия
1 Количество комнат 30 м²
€ 61,163
Дом 6 комнатв Telki, Венгрия
Дом 6 комнат
Telki, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м²
€ 293,794
Дом 3 комнатыв Надьковачи, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьковачи, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 93 м²
€ 373,653
Дом 3 комнатыв Telki, Венгрия
Дом 3 комнаты
Telki, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м²
€ 187,975
Частный дом с садом в Пати продается владельцами через посредника. Дом построен из кирпича, …
Дом 4 комнатыв Будаэрш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Будаэрш, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 154 м²
€ 325,844
Дом 2 комнатыв Биаторбадь, Венгрия
Дом 2 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 212,333
Дом 6 комнатв Будаенё, Венгрия
Дом 6 комнат
Будаенё, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 392 м²
€ 854,647
Budajenő находится в объятиях гор Буда и является одним из самых оживленных и роскошных мест…
Дом 2 комнатыв Будакеси, Венгрия
Дом 2 комнаты
Будакеси, Венгрия
2 Количество комнат 40 м²
€ 76,119
Дом 5 комнатв Надьковачи, Венгрия
Дом 5 комнат
Надьковачи, Венгрия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 198 м²
€ 707,777
Дом 1 комнатав Будакеси, Венгрия
Дом 1 комната
Будакеси, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 28 м²
€ 56,088
Дом 4 комнатыв Надьковачи, Венгрия
Дом 4 комнаты
Надьковачи, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 240 м²
€ 459,387
Дом 4 комнатыв Надьковачи, Венгрия
Дом 4 комнаты
Надьковачи, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 96 м²
€ 267,086
Дом 5 комнатв Биаторбадь, Венгрия
Дом 5 комнат
Биаторбадь, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м²
€ 157,580
Дом 5 комнатв Надьковачи, Венгрия
Дом 5 комнат
Надьковачи, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 214 м²
€ 424,666
Дом 4 комнатыв Биаторбадь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 65 м²
€ 62,765
Вилла 4 комнатыв Toek, Венгрия
Вилла 4 комнаты
Toek, Венгрия
4 Количество комнат 172 м² Количество этажей 3
€ 227,000
Дом расположен…
Дом 3 комнатыв Будакеси, Венгрия
Дом 3 комнаты
Будакеси, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 213,668
Дом 5 комнатв Будакеси, Венгрия
Дом 5 комнат
Будакеси, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 213,668
Дом 4 комнатыв Будаэрш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Будаэрш, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 99 м²
€ 504,792
Дом 5 комнатв Будаэрш, Венгрия
Дом 5 комнат
Будаэрш, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 400,628
Дом 2 комнатыв Будаэрш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Будаэрш, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 157,580
Дом 5 комнатв Remeteszolos, Венгрия
Дом 5 комнат
Remeteszolos, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 210 м²
€ 531,500
Продается в Budaliget, в настоящей зеленой зоне города-сада, в уже установленной премиум-сре…
Дом 10 комнатв Биаторбадь, Венгрия
Дом 10 комнат
Биаторбадь, Венгрия
10 Количество комнат 3 ванных комнат 187 м²
€ 345,876
Дом 1 комнатав Будакеси, Венгрия
Дом 1 комната
Будакеси, Венгрия
1 Количество комнат 200 м²
€ 291,123
Дом 5 комнатв Надьковачи, Венгрия
Дом 5 комнат
Надьковачи, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 151 м²
€ 438,020
Дом 2 комнатыв Будакеси, Венгрия
Дом 2 комнаты
Будакеси, Венгрия
2 Количество комнат 21 м²
€ 79,859
Дом 7 комнатв Будакеси, Венгрия
Дом 7 комнат
Будакеси, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 290 м²
€ 600,942

Параметры недвижимости в Budakeszi jaras, Венгрия

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