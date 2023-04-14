Купить дом в Budakeszi jaras, Венгрия

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Budakeszi jaras
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255 объектов найдено
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Дом 2 комнаты
Будакеси, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 173,339
Дом
Будакеси, Венгрия
134 м²
€ 0
Дом 3 комнаты
Remeteszolos, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
47 м²
€ 229,426
Дом 1 комната
Биаторбадь, Венгрия
1 Количество комнат
30 м²
€ 61,163
Дом 6 комнат
Telki, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
€ 293,794
Дом 3 комнаты
Надьковачи, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
93 м²
€ 373,653
Дом 3 комнаты
Telki, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
140 м²
€ 187,975
Частный дом с садом в Пати продается владельцами через посредника. Дом построен из кирпича, …
Дом 4 комнаты
Будаэрш, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
154 м²
€ 325,844
Дом 2 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 212,333
Дом 6 комнат
Будаенё, Венгрия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
392 м²
€ 854,647
Budajenő находится в объятиях гор Буда и является одним из самых оживленных и роскошных мест…
Дом 2 комнаты
Будакеси, Венгрия
2 Количество комнат
40 м²
€ 76,119
Дом 5 комнат
Надьковачи, Венгрия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
198 м²
€ 707,777
Дом 1 комната
Будакеси, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
28 м²
€ 56,088
Дом 4 комнаты
Надьковачи, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
240 м²
€ 459,387
Дом 4 комнаты
Надьковачи, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
96 м²
€ 267,086
Дом 5 комнат
Биаторбадь, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
90 м²
€ 157,580
Дом 5 комнат
Надьковачи, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
214 м²
€ 424,666
Дом 4 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
65 м²
€ 62,765
Вилла 4 комнаты
Toek, Венгрия
4 Количество комнат
172 м²
Количество этажей 3
€ 227,000
Дом расположен…
Дом 3 комнаты
Будакеси, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 213,668
Дом 5 комнат
Будакеси, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 213,668
Дом 4 комнаты
Будаэрш, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
99 м²
€ 504,792
Дом 5 комнат
Будаэрш, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
€ 400,628
Дом 2 комнаты
Будаэрш, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 157,580
Дом 5 комнат
Remeteszolos, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
210 м²
€ 531,500
Продается в Budaliget, в настоящей зеленой зоне города-сада, в уже установленной премиум-сре…
Дом 10 комнат
Биаторбадь, Венгрия
10 Количество комнат
3 ванных комнат
187 м²
€ 345,876
Дом 1 комната
Будакеси, Венгрия
1 Количество комнат
200 м²
€ 291,123
Дом 5 комнат
Надьковачи, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
151 м²
€ 438,020
Дом 2 комнаты
Будакеси, Венгрия
2 Количество комнат
21 м²
€ 79,859
Дом 7 комнат
Будакеси, Венгрия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
290 м²
€ 600,942
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Параметры недвижимости в Budakeszi jaras, Венгрия
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