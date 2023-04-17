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Купить квартиру в Боньхад, Венгрия

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Боньхад, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Боньхад, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 28,118
Квартира 3 комнатыв Боньхад, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Боньхад, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м²
€ 64,003
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