Недвижимость в Бельгии — идеальный выбор для вложения капитала

Бельгия известна своей экономической стабильностью и благополучием. Местное население и иностранные инвесторы с большой охотой приобретают здесь не только жилые, но и коммерческие объекты. Покупатели совершают выгодное капиталовложение, обзаводясь квадратными метрами в стране, славящейся мягким климатом, средневековыми достопримечательностями и качественной медициной.

Где лучше приобрести недвижимость?

Особым спросом недвижимое имущество пользуется в следующих бельгийских городах:

Брюсселе — столице страны;

Генте — городе, в который ежедневно приезжают туристы и предприниматели;

Антверпене, где сосредоточено множество банков.

Льеже и Кортрейке — небольших тихих городах, привлекающих покупателей невысокими ценами.

Богатый выбор вариантов

Бельгийский рынок недвижимости достаточно обширен. Покупателям, ценящим активную городскую жизнь, не составит труда подыскать уютную однокомнатную квартиру в Брюсселе или Антверпене. Зажиточным семьям придутся по вкусу элитные дома и виллы в столичном пригороде. Молодым парам будут интересны двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в небольших, но уютных городах — Брюгге и Намюре. Все недвижимое имущество в этой стране не отличается дешевой стоимостью, но взамен предлагает высокое качество строительства, о чем говорят положительные отзывы туристов.

Почему купить недвижимость в Бельгии выгодно для иностранцев?

Иностранные граждане, приобретающие здесь квадратные метры, получают следующие преимущества:

Покупка коммерческого объекта с готовым бизнесом дает право на ВНЖ. Со временем можно претендовать и на ПМЖ, если иностранный гражданин учтет ряд особенностей, прописанных в законе этой страны.

Объекты недвижимости в Бельгии нерезидентам допускается оформлять на физическое или юридическое лицо.

Налог на приобретение жилья составляет всего 5-10%.

Арендовать или купить недвижимость в Бельгии для иностранных иммигрантов юридически так же просто, как и для местных жителей. Власти страны активно защищают интересы всех сторон, участвующих в коммерческих сделках.