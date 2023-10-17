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Жильё в Бельгии

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31 объект найдено
Вилла 5 спален в Hoeselt, Бельгия
Вилла 5 спален
Hoeselt, Бельгия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 815 м²
Количество этажей 3
Большая вилла (814 м2) с прудом, бассейном, домиком с сауной у бассейна, отдельной студией, …
€1,40 млн
Квартира в Брюссель, Бельгия
Квартира
Брюссель, Бельгия
Площадь 73 м²
Бельгия Гент Апартаменты в исторической части города Месторасположение: центр Гента, рядом…
€169,000
Квартира в Брюссель, Бельгия
Квартира
Брюссель, Бельгия
Площадь 105 м²
Бельгия Гент Современные апартаменты  в Генте Месторасположение: район  …
€237,250
Квартира в Брюссель, Бельгия
Квартира
Брюссель, Бельгия
Площадь 180 м²
Бельгия Гент Эксклюзивная квартира в историческом центре Квартира в отреставрированном здан…
€640,000
Квартира 2 комнаты в Брюссель, Бельгия
Квартира 2 комнаты
Брюссель, Бельгия
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Бельгия Гент Квартиры в 20 км от Гента Месторасположение: старинный город Aalste (Алст&…
€160,000
Квартира 2 комнаты с подвалом в Брюссель, Бельгия
Квартира 2 комнаты с подвалом
Брюссель, Бельгия
Комнаты 2
Площадь 74 м²
Бельгия Гент Квартиры в отреставрированном доме рядом с ж/д вокзалом Месторасположение от…
€250,000
Дом с подвалом в Брюссель, Бельгия
Дом с подвалом
Брюссель, Бельгия
Площадь 598 м²
Бельгия Брюгге Дом с камином с Брюгге Месторасположение дома  очень хорошее: рядо…
€379,000
Дом с террасой в Брюссель, Бельгия
Дом с террасой
Брюссель, Бельгия
Площадь 832 м²
Бельгия Брюгге Одноэтажный дом с террасой  в Брюгге Год постройки:  196…
€299,000
Дом в Брюссель, Бельгия
Дом
Брюссель, Бельгия
Площадь 114 м²
Бельгия Брюгге Новый дом с мансардой в Брюгге Год постройки:  2004 Расстояние: д…
€345,000
Дом в Брюссель, Бельгия
Дом
Брюссель, Бельгия
Площадь 596 м²
Бельгия Брюгге Уютный дом с камином в Брюгге Жилая площадь дома : 193 м2 Общая площадь дома…
€429,000
Вилла с подвалом в Брюссель, Бельгия
Вилла с подвалом
Брюссель, Бельгия
Площадь 257 м²
Бельгия Брюгге Красивая вилла с зимним садом Жилая площадь виллы: 257 м2 Общая площадь 684 …
€637,000
Вилла с подвалом, с сауной в Брюссель, Бельгия
Вилла с подвалом, с сауной
Брюссель, Бельгия
Площадь 325 м²
Бельгия Брюгге Вилла с красивым огромным  садом   Жилая площадь виллы:…
€1,63 млн
Вилла в Брюссель, Бельгия
Вилла
Брюссель, Бельгия
Площадь 2 500 м²
Бельгия Гент Уютная вилла с бассейном и джакузи Общая площадь  2500 м2: 3 спальни…
€1,30 млн
Квартира 3 комнаты в Брюссель, Бельгия
Квартира 3 комнаты
Брюссель, Бельгия
Комнаты 3
Площадь 122 м²
Этаж 4
Бельгия г.Брюссель Квартира рядом с площадью Журдан Местора…
€390,000
Квартира 4 комнаты в Брюссель, Бельгия
Квартира 4 комнаты
Брюссель, Бельгия
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Бельгия г.Брюссель Квартира рядом с площадью Св.Екатерины У…
€415,000
Квартира 3 комнаты в Брюссель, Бельгия
Квартира 3 комнаты
Брюссель, Бельгия
Комнаты 3
Площадь 93 м²
Бельгия г.Брюссель Квартира в районе Иксель Квартира после …
€445,000
Квартира 4 комнаты с подвалом в Брюссель, Бельгия
Квартира 4 комнаты с подвалом
Брюссель, Бельгия
Комнаты 4
Площадь 130 м²
Бельгия г.Брюссель Квартира в садиком в центре города Кварт…
€449,500
Квартира 4 комнаты с подвалом в Брюссель, Бельгия
Квартира 4 комнаты с подвалом
Брюссель, Бельгия
Комнаты 4
Площадь 181 м²
Этаж 1
Бельгия г.Брюссель Большая квартира в районе Уккел Месторас…
€470,000
Квартира 3 комнаты с террасой в Брюссель, Бельгия
Квартира 3 комнаты с террасой
Брюссель, Бельгия
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Бельгия г.Брюссель Квартира напротив Jardin Du Roy Район И…
€490,000
Квартира с двором, с подвалом в Брюссель, Бельгия
Квартира с двором, с подвалом
Брюссель, Бельгия
Площадь 137 м²
Этаж 3
Бельгия г.Брюссель Квартира на авеню Луиз Месторасположение…
€505,000
Квартира 3 комнаты в Брюссель, Бельгия
Квартира 3 комнаты
Брюссель, Бельгия
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Этаж 4
Бельгия г.Брюссель Квартира рядом с Гран Плас Квартира нахо…
€600,000
Квартира 8 комнат с лифтом, с террасой, с сауной в Фландрия, Бельгия
Квартира 8 комнат с лифтом, с террасой, с сауной
Фландрия, Бельгия
Комнаты 8
Площадь 604 м²
Бельгия г. Маасейк, провинция Лимбург, восточная часть Фландрии Престижный…
€1,51 млн
Квартира 3 спальни в Брюссельский столичный регион, Бельгия
Квартира 3 спальни
Брюссельский столичный регион, Бельгия
Количество спален 3
Площадь 203 м²
Этаж 1/4
Характеристика недвижимости • Номер : • Площадь : 120 m² • Комнаты : 8 • Этаж : Цокольный эт…
€525,000
Квартира 3 спальни в Брюссельский столичный регион, Бельгия
Квартира 3 спальни
Брюссельский столичный регион, Бельгия
Количество спален 3
Площадь 203 м²
Этаж 1/4
Характеристика недвижимости  • Площадь : 203 m²  • Этаж : 1-ый / 4  • Спальни : 3  • Ото…
€650,000
Дом 4 спальни в Lasne, Бельгия
Дом 4 спальни
Lasne, Бельгия
Комнаты 9
Площадь 353 м²
Количество этажей 3
Характеристика недвижимости  • Площадь : 353 m²  • Комнаты : 9  • Уровни : 3  • Спальни …
€1,40 млн
Квартира 4 спальни в Брюссельский столичный регион, Бельгия
Квартира 4 спальни
Брюссельский столичный регион, Бельгия
Комнаты 10
Площадь 215 м²
Этаж 1/4
Характеристика недвижимости  • Площадь : 215 m²  • Комнаты : 10  • Этаж : 1-ый / 4  • Ур…
€1,10 млн
Квартира 2 спальни в Брюссельский столичный регион, Бельгия
Квартира 2 спальни
Брюссельский столичный регион, Бельгия
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Характеристика недвижимости  • Номер :  • Площадь : 120 m²  • Комнаты : 8  • Этаж : Цоко…
€525,000
Вилла 5 спален в Brunehaut, Бельгия
Вилла 5 спален
Brunehaut, Бельгия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 518 м²
Характеристика недвижимости  • Площадь : 518 m²  • Комнаты : 12  • Уровни : 2  • Спальни…
€2,95 млн
Дом 5 спален в Брюссельский столичный регион, Бельгия
Дом 5 спален
Брюссельский столичный регион, Бельгия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 332 м²
Характеристика недвижимости    • Площадь : 332 m²  • Комнаты : 16  • Спальни : 5  • Ото…
€1,60 млн
Дом в Брюссель, Бельгия
Дом
Брюссель, Бельгия
Количество этажей 5
Характеристика недвижимости    • Комнаты : 20  • Уровни : 5  • Отопление : Радиатор Мазу…
€3,00 млн

Параметры недвижимости в Бельгии

недорогая
элитная

Недвижимость в Бельгии — идеальный выбор для вложения капитала

Бельгия известна своей экономической стабильностью и благополучием. Местное население и иностранные инвесторы с большой охотой приобретают здесь не только жилые, но и коммерческие объекты. Покупатели совершают выгодное капиталовложение, обзаводясь квадратными метрами в стране, славящейся мягким климатом, средневековыми достопримечательностями и качественной медициной.

Где лучше приобрести недвижимость?

Особым спросом недвижимое имущество пользуется в следующих бельгийских городах:

  • Брюсселе — столице страны;
  • Генте — городе, в который ежедневно приезжают туристы и предприниматели;
  • Антверпене, где сосредоточено множество банков.
  • Льеже и Кортрейке — небольших тихих городах, привлекающих покупателей невысокими ценами.

Богатый выбор вариантов

Бельгийский рынок недвижимости достаточно обширен. Покупателям, ценящим активную городскую жизнь, не составит труда подыскать уютную однокомнатную квартиру в Брюсселе или Антверпене. Зажиточным семьям придутся по вкусу элитные дома и виллы в столичном пригороде. Молодым парам будут интересны двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в небольших, но уютных городах — Брюгге и Намюре. Все недвижимое имущество в этой стране не отличается дешевой стоимостью, но взамен предлагает высокое качество строительства, о чем говорят положительные отзывы туристов.

Почему купить недвижимость в Бельгии выгодно для иностранцев?

Иностранные граждане, приобретающие здесь квадратные метры, получают следующие преимущества:

  • Покупка коммерческого объекта с готовым бизнесом дает право на ВНЖ. Со временем можно претендовать и на ПМЖ, если иностранный гражданин учтет ряд особенностей, прописанных в законе этой страны.
  • Объекты недвижимости в Бельгии нерезидентам допускается оформлять на физическое или юридическое лицо.
  • Налог на приобретение жилья составляет всего 5-10%.

Арендовать или купить недвижимость в Бельгии для иностранных иммигрантов юридически так же просто, как и для местных жителей. Власти страны активно защищают интересы всех сторон, участвующих в коммерческих сделках.

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