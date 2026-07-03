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Коттеджи с садом в Oppdal, Норвегия

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1 объект найдено
Коттедж 4 комнаты в Оппдал, Норвегия
Коттедж 4 комнаты
Оппдал, Норвегия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный горный коттедж с панорамным видом в Оппдале (Норвегия)Для продажи привлекательн…
$533,471
НДС
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Параметры недвижимости в Oppdal, Норвегия

с гаражом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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