  1. Realting.com
  2. Норвегия
  3. Мёре-ог-Ромсдал
  4. Жилая

Жильё в Мёре-оге-Ромсдале, Норвегия

дома
3
3 объекта найдено
Коттедж 7 комнат в Мёре-ог-Ромсдал, Норвегия
Коттедж 7 комнат
Мёре-ог-Ромсдал, Норвегия
Число комнат 7
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Пекарня с магазином. Традиционный норвежский стиль 1905 года. Собственная пекарная печь. 100…
$128,423
Коттедж 7 комнат в Мёре-ог-Ромсдал, Норвегия
Коттедж 7 комнат
Мёре-ог-Ромсдал, Норвегия
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Белый дом красивое место. Традиционное норвежское строительство. Собственная гавань. джакузи…
$258,512
Коттедж 7 комнат в Мёре-ог-Ромсдал, Норвегия
Коттедж 7 комнат
Мёре-ог-Ромсдал, Норвегия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Сторхольмен расположен к югу от Квамсёйя в Møre og Romsdal, который является первым островом…
$357,940
Параметры недвижимости в Мёре-оге-Ромсдале, Норвегия

