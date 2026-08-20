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Долгосрочная аренда квартир в Лапитосе, Северный Кипр

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Лапитос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Лапитос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Стиль и комфорт: 2+1 с умным домом и бассейном ✨Современная двухспальная квартира с умным до…
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