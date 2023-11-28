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Жильё в Lagos Island, Нигерия

Лагос
6
6 объектов найдено
Особняк 6 спален с oceanviewLagos в Jinadu, Нигерия
Особняк 6 спален с oceanviewLagos
Jinadu, Нигерия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ВИД ОКЕАНА 6BEDROOM DETACHED LUXURY MANSION С 2-КОМНА…
€4,56 млн
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Дуплекс 5 спален с Nigeriaproperty, с Lagosrealestate, с Nigeriarealestate в Jinadu, Нигерия
Дуплекс 5 спален с Nigeriaproperty, с Lagosrealestate, с Nigeriarealestate
Jinadu, Нигерия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Это изысканно законченный 5-спальный полностью украшенный дуплекс с плавной балкой, CINEMA R…
€172,000
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Дом 5 спален с Executive, с Nigeriaproperty, с Lagosproperty в Аджа, Нигерия
Дом 5 спален с Executive, с Nigeriaproperty, с Lagosproperty
Аджа, Нигерия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Безупречная архитектура, 5 спален. Полностью отдельно стоящий дуплекс с открытой террасой в …
€323,928
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Квартира 4 спальни с villa CapitalAbuja LuxuryAbuja CityofAbuja VillaAbuja Condoabuja Penthouseabuja Rooftop Terraceabuja в Ogoyo, Нигерия
Квартира 4 спальни с villa CapitalAbuja LuxuryAbuja CityofAbuja VillaAbuja Condoabuja Penthouseabuja Rooftop Terraceabuja
Ogoyo, Нигерия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 2/2
4-bedroom Terrace with a BQ located within a conducive and serviced estate in Lekki, Lagos. …
€351,558
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Особняк 3 спальни с lagos в Jinadu, Нигерия
Особняк 3 спальни с lagos
Jinadu, Нигерия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 6
3-комнатная квартира на продажу Цена: 250 м Найра Расположение: Икой, Лагос & NBSP ; Ос…
€547,534
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Дуплекс 5 спален с Lekki, с lagos, с Nigeria в Аджа, Нигерия
Дуплекс 5 спален с Lekki, с lagos, с Nigeria
Аджа, Нигерия
Комнаты 5
Количество этажей 1
Exquisitely finished 5 BEDROOM FULLY DETACHED DUPLEX with SWIMMING POOL, CINEMA, and STUDY r…
€850,000
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Параметры недвижимости в Lagos Island, Нигерия

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