Жилье в Eti Osa, Нигерия

3 объекта найдено
Дуплекс 10 комнат в Ikate, Нигерия
Дуплекс 10 комнат
Ikate, Нигерия
Число комнат 10
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Lekki   это город в   Штат Лагос, Нигерия. Он расположен к востоку от   Город Лагос. Лекки -…
$1,33 млн
Квартира 10 комнат в Itirin, Нигерия
Квартира 10 комнат
Itirin, Нигерия
Число комнат 10
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
СОВМЕСТНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ВИКТОРИИ   ОСТРОВ ЛАГОС НИГЕРИЯ.   Вот голая земля в этом стра…
$8,70 млн
Квартира 4 спальни в Аджа, Нигерия
Квартира 4 спальни
Аджа, Нигерия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Аджа - это большое район в районе Лекки в Лагосе. Он проходит от Виктории Гарден Сити (VGC) …
$2,23 млн
Параметры недвижимости в Eti Osa, Нигерия

