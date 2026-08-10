Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Нигерия
  3. Абуджа
  4. Жилая

Жилье в Абудже, Нигерия

;
2 объекта найдено
Дом в Абуджа, Нигерия
Дом
Абуджа, Нигерия
$436,653
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Абуджа, Нигерия
Таунхаус
Абуджа, Нигерия
$866
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Абудже, Нигерия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти