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Дома с видом на море в San Juan del Sur, Никарагуа

3 объекта найдено
Дом 2 комнаты в San Juan del Sur, Никарагуа
Дом 2 комнаты
San Juan del Sur, Никарагуа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Welcome to Casa Madrono, a sanctuary nestled within the prestigious Pelican Eyes residence i…
$279,000
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Дом 4 комнаты в San Juan del Sur, Никарагуа
Дом 4 комнаты
San Juan del Sur, Никарагуа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 4 000 м²
Количество этажей 1
A BEAUTIFUL OCEAN VIEW GREEN HOME This property is located just one kilometer from Playa …
Цена по запросу
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Дом 3 комнаты в San Juan del Sur, Никарагуа
Дом 3 комнаты
San Juan del Sur, Никарагуа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Introducing the luxurious 3-bedroom model house at El Encanto del Sur, nestled within the pr…
Цена по запросу
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