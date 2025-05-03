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Дома с видом на горы в San Juan del Sur, Никарагуа

2 объекта найдено
Дом 2 комнаты в San Juan del Sur, Никарагуа
Дом 2 комнаты
San Juan del Sur, Никарагуа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Welcome to Casa Madrono, a sanctuary nestled within the prestigious Pelican Eyes residence i…
$279,000
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Дом 2 комнаты в San Juan del Sur, Никарагуа
Дом 2 комнаты
San Juan del Sur, Никарагуа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Fantastic Opportunity: 2-Bedroom House in a Gated Community Nestled within a serene and s…
$99,000
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