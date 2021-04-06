Онлайн-выставка зарубежной недвижимости MIPIF

5-15 апреля Online из любой точки света — выставка зарубежной недвижимости MIPIF «Инвестиции в зарубежную недвижимость». Готовые кейсы, лайфхаки от бывалых экспатов, бомбические проекты для инвестиций в недвижимость по всему свету, ВНЖ, эмиграция, страхование и многое другое от болидов рынка недвижимости на самой известной выставочной площадке с многолетним опытом!

Онлайн-выставка работает круглосуточно по адресу https://online.mipif.com.

Что ждет гостей MIPIF ONLINE EXPO:

40+ семинаров и 3 круглых стола от экспертов рынка зарубежной недвижимости;

30+ экспонентов;

10 дней консультаций экспертов;

бесплатный подбор предложений по инвестициям;

скидки и акции на покупку недвижимости.

Что вам точно не понадобится на MIPIF:

знание иностранного языка — здесь с вами будут говорить по-русски;

куда-то перемещаться — выставка прямо в вашем смартфоне/компьютере;

платить за консультации ведущих мировых экспертов — они с радостью поделятся с вами своим опытом;

иметь стартовый капитал — у нас есть готовые кейсы даже без первоначального капитала.

Кризис в здравоохранении на время заморозил мировые рынки недвижимости, однако в ряде стран, чья экономика во многом зависит от туристического сектора, появляется все больше предложений с хорошим дисконтом: Испания, Португалия, Франция, Германия, ОАЭ, Таиланд и многие другие страны.

MIPIF ONLINE EXPO дает возможность ознакомиться с актуальной картиной мирового рынка недвижимости, принять решение и купить объект своей мечты до возобновления регулярного авиасообщения и, соответственно, роста спроса. Успейте найти свой выгодный вариант инвестиции первым!

Кто будет представлен среди экспонентов MIPIF ONLINE EXPO:

агентства недвижимости;

застройщики;

юристы;

управляющие компаниями.

С начала 2020 года мы уже успешно провели первую в своем роде онлайн-выставку MIPIF. Довольны остались как посетители, так и экспоненты. В сентябре 2020 года прошел еще один наш проект — онлайн-выставка испанской недвижимости SPEX, в в ноябре 2020 — вторая онлайн-выставка MIPIF на русском и английском языках! Мы отработали технологию и готовы представить отточенный сервис для успешной работы специалистов и покупателей зарубежной недвижимости!

Задайте интересующие вас вопросы экспертам компаний в онлайн-чате или в индивидуальных видеорумах тет-а-тет. Посетите онлайн-выставку MIPIF, где бы вы ни находились с компьютера, смартфона или планшета. Закажите записи интересующих вас семинаров. Вливайтесь в слип-стрим вместе с чемпионами команды формулы MIPIF! Этот Гран-при изменит вашу жизнь!