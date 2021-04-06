Онлайн-выставка зарубежной недвижимости MIPIF

Выставка MIPIF: встречайте главного пилота формулы зарубежной недвижимости!
5-15 апреля Online из любой точки света — выставка зарубежной недвижимости MIPIF «Инвестиции в зарубежную недвижимость». Готовые кейсы, лайфхаки от бывалых экспатов, бомбические проекты для инвестиций в недвижимость по всему свету, ВНЖ, эмиграция, страхование и многое другое от болидов рынка недвижимости на самой известной выставочной площадке с многолетним опытом!
Онлайн-выставка работает круглосуточно по адресу https://online.mipif.com.
Что ждет гостей MIPIF ONLINE EXPO:
- 40+ семинаров и 3 круглых стола от экспертов рынка зарубежной недвижимости;
- 30+ экспонентов;
- 10 дней консультаций экспертов;
- бесплатный подбор предложений по инвестициям;
- скидки и акции на покупку недвижимости.
Что вам точно не понадобится на MIPIF:
- знание иностранного языка — здесь с вами будут говорить по-русски;
- куда-то перемещаться — выставка прямо в вашем смартфоне/компьютере;
- платить за консультации ведущих мировых экспертов — они с радостью поделятся с вами своим опытом;
- иметь стартовый капитал — у нас есть готовые кейсы даже без первоначального капитала.
Кризис в здравоохранении на время заморозил мировые рынки недвижимости, однако в ряде стран, чья экономика во многом зависит от туристического сектора, появляется все больше предложений с хорошим дисконтом: Испания, Португалия, Франция, Германия, ОАЭ, Таиланд и многие другие страны.
MIPIF ONLINE EXPO дает возможность ознакомиться с актуальной картиной мирового рынка недвижимости, принять решение и купить объект своей мечты до возобновления регулярного авиасообщения и, соответственно, роста спроса. Успейте найти свой выгодный вариант инвестиции первым!
Кто будет представлен среди экспонентов MIPIF ONLINE EXPO:
- агентства недвижимости;
- застройщики;
- юристы;
- управляющие компаниями.
С начала 2020 года мы уже успешно провели первую в своем роде онлайн-выставку MIPIF. Довольны остались как посетители, так и экспоненты. В сентябре 2020 года прошел еще один наш проект — онлайн-выставка испанской недвижимости SPEX, в в ноябре 2020 — вторая онлайн-выставка MIPIF на русском и английском языках! Мы отработали технологию и готовы представить отточенный сервис для успешной работы специалистов и покупателей зарубежной недвижимости!
Задайте интересующие вас вопросы экспертам компаний в онлайн-чате или в индивидуальных видеорумах тет-а-тет. Посетите онлайн-выставку MIPIF, где бы вы ни находились с компьютера, смартфона или планшета. Закажите записи интересующих вас семинаров. Вливайтесь в слип-стрим вместе с чемпионами команды формулы MIPIF! Этот Гран-при изменит вашу жизнь!