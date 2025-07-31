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Жильё в Waitemata, Новая Зеландия

Окленд
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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Waitemata, Новая Зеландия
Квартира 2 спальни
Waitemata, Новая Зеландия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Wintergarden - Современный 2-спальный городской жилой Добро пожаловать в умный, стильный гор…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Waitemata, Новая Зеландия
Квартира 3 спальни
Waitemata, Новая Зеландия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
🏙️ Элегантные интерьеры в 15 Nugent - Wintergarden, Epsom AucklandИспытайте роскошную городс…
$1,37 млн
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Квартира 3 спальни в Waitemata, Новая Зеландия
Квартира 3 спальни
Waitemata, Новая Зеландия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Wintergarden - Просторный 3-комнатный городской ретритПогрузитесь в современную жизнь в одно…
$1,38 млн
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