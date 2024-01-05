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Дома в Нидерланды, Нидерланды

виллы
15
26 объектов найдено
Дом в Пурмеренд, Нидерланды
Дом
Пурмеренд, Нидерланды
Площадь 210 м²
Город  Пюрмеренд (Purmerend) в  25 км от Амстердама. Трёхэтажный…
€475,000
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Вилла с гаражом в Пурмеренд, Нидерланды
Вилла с гаражом
Пурмеренд, Нидерланды
Площадь 165 м²
Город  Пюрмеренд (Purmerend), 25 км от Амстердама. Вилла  с бол…
€495,000
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Дом 15 комнат в Амстердам, Нидерланды
Дом 15 комнат
Амстердам, Нидерланды
Число комнат 15
Площадь 479 м²
Нидерланды г.Амстердам Большой дом на центральном канале …
€4,76 млн
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Дом 5 комнат в Амстердам, Нидерланды
Дом 5 комнат
Амстердам, Нидерланды
Число комнат 5
Площадь 175 м²
Нидерланды г.Амстердам Дом в центре Амстердама Небольшой жи…
€953,750
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Дом 13 комнат с лифтом, с сауной в Амстердам, Нидерланды
Дом 13 комнат с лифтом, с сауной
Амстердам, Нидерланды
Число комнат 13
Площадь 650 м²
Нидерланды г.Амстердам Шикарный дом на канале Шикарный …
€7,59 млн
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Дом 6 комнат в Амстердам, Нидерланды
Дом 6 комнат
Амстердам, Нидерланды
Число комнат 6
Площадь 206 м²
Нидерланды 17 км от Амстердама Дом в пригороде Амстердама …
€514,080
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Вилла 7 комнат с сауной в Амстердам, Нидерланды
Вилла 7 комнат с сауной
Амстердам, Нидерланды
Число комнат 7
Площадь 270 м²
Нидерланды 30 км от г.Амстердам Стильная вилла в Ларене …
€1,23 млн
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Вилла 7 комнат в Амстердам, Нидерланды
Вилла 7 комнат
Амстердам, Нидерланды
Число комнат 7
Площадь 243 м²
Нидерланды 30 км от г.Амстердам Вилла с великолепным садом …
€1,67 млн
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Вилла 11 комнат в Амстердам, Нидерланды
Вилла 11 комнат
Амстердам, Нидерланды
Число комнат 11
Площадь 574 м²
Нидерланды 30 км от г.Амстердам Шикарная вилла с мансардой Двух…
€2,01 млн
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Вилла 13 комнат с террасой в Амстердам, Нидерланды
Вилла 13 комнат с террасой
Амстердам, Нидерланды
Число комнат 13
Площадь 686 м²
Нидерланды 30 км от г.Амстердам Вилла в лесной зоне Трё…
€3,53 млн
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Вилла 8 комнат в Амстердам, Нидерланды
Вилла 8 комнат
Амстердам, Нидерланды
Число комнат 8
Площадь 440 м²
Нидерланды 50 км от г.Амстердам Вилла на берегу залива 2-эт…
€1,06 млн
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Вилла 7 комнат в Амстердам, Нидерланды
Вилла 7 комнат
Амстердам, Нидерланды
Число комнат 7
Площадь 412 м²
Нидерланды 30 км от г.Амстердам Вилла с дизайнерским садом …
€2,23 млн
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Вилла в Амстердам, Нидерланды
Вилла
Амстердам, Нидерланды
Площадь 320 м²
Нидерланды 150 км от Амстердама   Имение с правом получения ВНЖ &nbs…
€1,50 млн
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Вилла в Амстердам, Нидерланды
Вилла
Амстердам, Нидерланды
Нидерланды 20 км на запад от Амстердама   Вилла в 20 км от Амстердама …
€1,79 млн
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Вилла 10 комнат в Амстердам, Нидерланды
Вилла 10 комнат
Амстердам, Нидерланды
Число комнат 10
Площадь 480 м²
Нидерланды 20 км на запад от Амстердама, рядом с г. Harlem   Уютная вилла…
€2,10 млн
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Вилла в Амстердам, Нидерланды
Вилла
Амстердам, Нидерланды
Площадь 264 м²
Нидерланды 20 км на запад от Амстердама, направление г. Harlem   Шикарна…
€2,04 млн
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Вилла 9 комнат в Амстердам, Нидерланды
Вилла 9 комнат
Амстердам, Нидерланды
Число комнат 9
Площадь 528 м²
Нидерланды 15 км от центра Амстердама   Вилла в 15 км от центра Амстерда…
€2,21 млн
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Дом в Амстердам, Нидерланды
Дом
Амстердам, Нидерланды
Площадь 547 м²
Нидерланды г. Амстердам   Дом в квартале Йордан   Великолеп…
€5,04 млн
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Дом в Амстердам, Нидерланды
Дом
Амстердам, Нидерланды
Площадь 349 м²
Нидерланды г. Амстердам   5-этажный дом на канале   Великол…
€3,92 млн
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Дом в Амстердам, Нидерланды
Дом
Амстердам, Нидерланды
Площадь 662 м²
Нидерланды г. Амстердам   Дом в 300 м от площади Дам   5-эта…
€3,86 млн
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Дом в Амстердам, Нидерланды
Дом
Амстердам, Нидерланды
Площадь 303 м²
Нидерланды г.Амстердам   4-этажный дом на канале   4-этажный…
€3,75 млн
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Дом с террасой в Амстердам, Нидерланды
Дом с террасой
Амстердам, Нидерланды
Нидерланды г. Амстердам   Особняк с террасой 37 м2   4-этажн…
€4,48 млн
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Дом в Амстердам, Нидерланды
Дом
Амстердам, Нидерланды
Площадь 600 м²
Нидерланды г. Амстердам   Дом в центре Амстердама   Шикарный…
€5,82 млн
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Вилла в Амстердам, Нидерланды
Вилла
Амстердам, Нидерланды
Площадь 512 м²
Нидерланды   Вилла с участком 1 га   Великолепная вилла в 85 км …
€3,86 млн
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Вилла 11 комнат в Амстердам, Нидерланды
Вилла 11 комнат
Амстердам, Нидерланды
Число комнат 11
Площадь 318 м²
Нидерланды   Вилла с конюшней   Уютная вилла - национальный памя…
€2,18 млн
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Вилла 9 комнат в Нидерланды, Нидерланды
Вилла 9 комнат
Нидерланды, Нидерланды
Число комнат 9
Площадь 612 м²
Нидерланды   Современная вилла с конюшней   Красивая современная…
€2,77 млн
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Параметры недвижимости в Нидерланды, Нидерланды

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