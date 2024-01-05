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Инвестиционная недвижимость в Нидерландах

коммерческая недвижимость
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доходные дома
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Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционная с подвалом в Амстердам, Нидерланды
Инвестиционная с подвалом
Амстердам, Нидерланды
Нидерланды г.Амстердам   Инвестпроект в районе Overtom   Инв…
€4,20 млн
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