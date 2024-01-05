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Нидерланды
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Квартиры в Нидерланды, Нидерланды
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102 объекта найдено
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Квартира 3 комнаты
Амстердам, Нидерланды
3
85 м²
Амстердам. Центр. Престижный квартал, в котором находятся : Государственный Музей, Музей …
€475,000
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Квартира 6 комнат
Амстердам, Нидерланды
6
201 м²
Амстердам. Трёхуровневая квартира с видом на залив. Площадь апартаментов 201 м2 &…
€1,15 млн
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Квартира 3 комнаты
Гаага, Нидерланды
3
108 м²
2
Гаага. Трёхкомнатная квартира рядом с бульваром (побережье Северного моря &#…
€365,750
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Квартира 4 комнаты
Амстердам, Нидерланды
4
200 м²
Амстердам. Двухуровневая красивая квартира в историческом центре Амстердама. Дом постройки 1…
€950,000
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Квартира 5 комнат с двором
Амстердам, Нидерланды
5
120 м²
1
Амстердам. 5-комнатный апартамент на первом этаже в жилом комплексе Год постройки:…
€683,200
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Квартира 3 комнаты
Амстердам, Нидерланды
3
83 м²
3
Амстердам. Апартамент в центре Амстердама. Исторический центр города. Дом постройки 1…
€728,000
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Квартира 3 комнаты
Амстердам, Нидерланды
3
87 м²
4
Нидерланды г. Амстердам Апартамент с балконом 3-комнатный апартамент с балконом …
€364,000
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Квартира 4 комнаты с сауной
Гаага, Нидерланды
4
220 м²
Нидерланды г.Гаага Апартаменты в историческом центре города всего в 250 м от здания Па…
€782,800
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Квартира 3 комнаты с террасой
Амстердам, Нидерланды
3
140 м²
2
Нидерланды г.Амстердам 3-комнатная квартира с террасой 3-ко…
€666,400
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Квартира 4 комнаты с террасой
Амстердам, Нидерланды
4
130 м²
Нидерланды г.Амстердам Двухуровневый пентхаус с террасой …
€666,400
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Квартира 3 комнаты
Амстердам, Нидерланды
3
100 м²
3
Нидерланды г.Амстердам Двухуровневый апартамент в центре Дв…
€672,000
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Квартира 2 комнаты
Амстердам, Нидерланды
2
76 м²
Нидерланды г.Амстердам Квартира с балконом в доме на канале …
€515,200
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Квартира 3 комнаты
Амстердам, Нидерланды
3
130 м²
Нидерланды г.Амстердам 3-комнатная квартира в доме на канале …
€558,880
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Квартира 3 комнаты
Амстердам, Нидерланды
3
103 м²
2
Нидерланды г.Амстердам Квартира в историческом доме на канале …
€504,000
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Квартира 3 комнаты
Амстердам, Нидерланды
3
82 м²
Нидерланды г.Амстердам Двухуровневый пентхаус Двухуров…
€502,880
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Квартира 5 комнат
Амстердам, Нидерланды
5
143 м²
3
Нидерланды г.Амстердам Дом-апартаменты с 2 террасами Но…
€502,880
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Квартира 3 комнаты
Амстердам, Нидерланды
3
80 м²
2
Нидерланды г.Амстердам Квартира в центре Амстердама 3-к…
€487,200
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Квартира
Амстердам, Нидерланды
76 м²
3
Нидерланды г.Амстердам Квартира в доме на реке Амстел Кварт…
€476,000
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Квартира
Амстердам, Нидерланды
95 м²
Нидерланды г.Амстердам Квартира с французским балконом Квартира…
€446,880
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Квартира 4 комнаты
Амстердам, Нидерланды
4
135 м²
8
Нидерланды г.Амстердам Квартира в новом доме у озера Очень …
€420,000
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Квартира 3 комнаты
Амстердам, Нидерланды
3
77 м²
2
Нидерланды г.Амстердам 3-комнатная квартира в доме на канале …
€431,200
1
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Квартира 2 комнаты
Амстердам, Нидерланды
2
51 м²
5
Нидерланды г.Амстердам Квартира в историческом доме 2-комнатная к…
€369,600
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Квартира 3 комнаты
Амстердам, Нидерланды
3
96 м²
Нидерланды г.Амстердам 3-комнатные апартаменты с балконом 3-ком…
€380,800
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Квартира 2 комнаты
Амстердам, Нидерланды
2
48 м²
3
Нидерланды г.Амстердам Квартира рядом с Музеем Рембрандта 2-ком…
€481,600
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Квартира 3 комнаты с террасой
Амстердам, Нидерланды
3
76 м²
4
Нидерланды г.Амстердам Квартира в доме с террасой на крыше 3-ко…
€616,000
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Квартира 3 комнаты
Амстердам, Нидерланды
3
68 м²
5
Нидерланды г.Амстердам Квартира в доме у залива 3-комна…
€364,000
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Квартира 3 комнаты
Амстердам, Нидерланды
3
75 м²
2
Нидерланды г.Амстердам Квартира с высокими потолками 3-комнатна…
€582,400
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Квартира 3 комнаты
Амстердам, Нидерланды
3
85 м²
2
Нидерланды г.Амстердам Квартира в западной части Амстердама 3-к…
€358,400
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Квартира 2 комнаты
Амстердам, Нидерланды
2
39 м²
5
Нидерланды г.Амстердам Квартира 20мин от площади Ватерлоо Угловая…
€352,800
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Квартира 2 комнаты
Амстердам, Нидерланды
2
44 м²
2
Нидерланды г.Амстердам Квартира 44м2 в центре Амстердама Квартира в с…
€481,600
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Параметры недвижимости в Нидерланды, Нидерланды
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