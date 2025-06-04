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Производственные здания в Нидерландах

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1 объект найдено
Производство 1 261 м² в Гаага, Нидерланды
Производство 1 261 м²
Гаага, Нидерланды
Площадь 1 261 м²
Торговая площадь, сданная в аренду. YIELD 7  % . Полностью обновленное в 2017 году отдельно…
$1,90 млн
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