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Дома с гаражом в Эронго, Намибия

1 объект найдено
Дом 10 комнат в Свакопмунд, Намибия
Дом 10 комнат
Свакопмунд, Намибия
Число комнат 10
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 458 м²
Количество этажей 2
Vogelstrand, Swakopmund: Boutique Hotel is for Sale VERSITILE PROPERTY: * Use as elabo…
$1,21 млн
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Параметры недвижимости в Эронго, Намибия

с видом на море
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов