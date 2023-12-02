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Жильё в Эронго, Намибия

1 объект найдено
Дом 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Свакопмунд, Намибия
Дом 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Свакопмунд, Намибия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 458 м²
Количество этажей 2
Vogelstrand, Swakopmund: Boutique Hotel is for Sale VERSITILE PROPERTY: * Use as elabo…
€1,14 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Эронго, Намибия

с видом на море
недорогая
элитная
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