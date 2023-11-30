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Продажа офисных помещений в Кишинёв, Молдова

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
640 евро/м2. Офис 180 м2. 5 кабинетов с мебелью, 2 склада со стеллажами, кухня, санузел в Кишинёв, Молдова
640 евро/м2. Офис 180 м2. 5 кабинетов с мебелью, 2 склада со стеллажами, кухня, санузел
Кишинёв, Молдова
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 181 м²
Количество этажей 16
Продаем офис в районе Старой Почты. * 180 м2. * 5 кабинетов. Мебель можем оставить. * O…
€115,000
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