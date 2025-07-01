Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мексика
  3. Сан-Хосе-дель-Кабо
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Сан-Хосе-дель-Кабо, Мексика

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Сан-Хосе-дель-Кабо, Мексика
Дом 4 спальни
Сан-Хосе-дель-Кабо, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Красивый дом расположен в одном из лучших районов Нижней Калифорнии. Этот замечательный дом …
$3,20 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Сан-Хосе-дель-Кабо, Мексика

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти