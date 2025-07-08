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Дома в Boca del Rio, Мексика

5 объектов найдено
Дом 2 спальни в Boca del Rio, Мексика
Дом 2 спальни
Boca del Rio, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
Описание: Двухуровневая комната дома. Общая площадь 300 м2 Поверхность 400 m2* Стоимость про…
$5,91 млн
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Дом 3 спальни в Boca del Rio, Мексика
Дом 3 спальни
Boca del Rio, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Дом на продажу*Подсчитано** Немедленная доставка** Назначение за 72 часа* Домашняя комната р…
$1,12 млн
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Дом 3 спальни в Boca del Rio, Мексика
Дом 3 спальни
Boca del Rio, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 199 м²
Общая площадь 199,72 м2 Поверхность здания 342,м2
$3,74 млн
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TekceTekce
Дом 3 спальни в Boca del Rio, Мексика
Дом 3 спальни
Boca del Rio, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Домашняя комната Пресная вода, участок 23, яблоко 33, Грациано Санчес, Бока-дель-Рио, Веракр…
$1,65 млн
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Дом 4 спальни в Boca del Rio, Мексика
Дом 4 спальни
Boca del Rio, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 759 м²
3-уровневый дом, р1: гараж, склад, roomGames, полутуалет, вестибюль, 2 спальни с ванной комн…
$8,84 млн
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