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Жильё в Canton Mersch, Люксембург

1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Nommern, Люксембург
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Nommern, Люксембург
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
4-х комнатная квартира на двух уровнях (3 и 4 этаж) в новостройке с лифтом и парковкой в цен…
$2,02 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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Параметры недвижимости в Canton Mersch, Люксембург

Недорогая
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