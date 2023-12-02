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Жильё в Zeimiai, Литва

2 объекта найдено
Квартира 1 комната с Construction Brick, с Central collector в Zeimiai, Литва
Квартира 1 комната с Construction Brick, с Central collector
Zeimiai, Литва
Комнаты 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/5
Просторная однокомнатная квартира на продажу в аккуратном, отремонтированном доме. ========…
€29,900
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Zeimiai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Zeimiai, Литва
Площадь 79 м²
Количество этажей 1
В месте проведения, дом с 24,99 ARO DYDG РАЗДЕЛ ВЫПУЩЕН В СЕМЬЕ! Экономичный 79,45 кв.м. пр…
€39,500
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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