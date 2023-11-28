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Жильё в Surviliskis, Литва

1 объект найдено
Дом с Furnace heating, с With bathhouse в Uzupe, Литва
Дом с Furnace heating, с With bathhouse
Uzupe, Литва
Площадь 59 м²
Количество этажей 1
ПРОДАННЫЙ ДОМ ОДНОГО ВЫСОКОГО СО СВЕТОМ ЗЕМЛИ G., ДЛЯ ПЕРЕВОРОТА K., ВЛАСТЬ R. ОБЪЕКТ ДЛЯ ПР…
€29,900
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
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