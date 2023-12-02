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Жильё в Шета, Литва

2 объекта найдено
Дом в Шета, Литва
Дом
Шета, Литва
Площадь 229 м²
Количество этажей 1
В гостиничном районе города Шес продается кирпичный строительный дом 1990-летней давности с …
€35,900
в месяц
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Шета, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Шета, Литва
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Самодельный дом MEA с ERDVAS, ОПУБЛИКОВАННЫМ В ГОРОДЕ, POWER R. Дом удобен для выщелачивани…
€35,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Realting.com
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