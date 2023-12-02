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Виллы в Бейрут, Ливан

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Бейрут, Ливан
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Бейрут, Ливан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 4
Location: near Crystal Springs beach hotel with great sea view and direct access to Vrysoudi…
€1,58 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Бейрут, Ливан

недорогая
элитная
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