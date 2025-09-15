Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Кыргызстан
  3. город Бишкек
  4. Жилая
  5. Пентхаус

Пентхаусы в городе Бишкеке, Кыргызстан

1 объект найдено
Пентхаус 6 комнат в город Бишкек, Кыргызстан
UP UP
Пентхаус 6 комнат
город Бишкек, Кыргызстан
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 243 м²
Этаж 8/8
ПЕНТХАУС ПРЕМИУМ-КЛАССА 245ʍ² ʙ 𝘾𝙚𝙣𝙩𝙧𝙖𝙡 𝙋𝙖𝙧𝙠 Оᴛ ᴨᴩᴏʙᴇᴩᴇннᴏᴦᴏ и нᴀдᴇжнᴏᴦᴏ ɜᴀᴄᴛᴩᴏйщиᴋᴀ — ᴄᴛᴩᴏи…
$1,20 млн
Параметры недвижимости в городе Бишкеке, Кыргызстан

Недорогая
Элитная
