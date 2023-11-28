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Таунхаусы в Пескара, Италия

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2 объекта найдено
Таунхаус 13 комнат в Монтесильвано, Италия
Таунхаус 13 комнат
Монтесильвано, Италия
Комнаты 13
Площадь 300 м²
Villa from 2020 never inhabited with 17 m2 of land. Basement floor with cellar and bathroom.…
€550,000
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Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, в центре города в Пескара, Италия
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, в центре города
Пескара, Италия
Количество спален 2
Площадь 200 м²
Прекрасный таунхаус находится в Альба Адриатике, Абруццо. Из дома открывается роскошный вид …
€380,000
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Параметры недвижимости в Пескара, Италия

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с видом на горы
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