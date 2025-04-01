Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Матарам
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Матарам, Индонезия

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 1 комната в Матарам, Индонезия
Квартира 1 комната
Матарам, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Продаются апартаменты "люкс" с одной спальней и бассейном в виде лагуны посреди бирюзового м…
$192,581
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Матарам, Индонезия

с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов